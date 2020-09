Jérémy Doku sait ce qu'il doit améliorer : "Je ne suis pas vite satisfait de moi-même"

Jérémy Doku va pouvoir apprendre des meilleurs cette semaine et travailler avec des joueurs comme Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou Yannick Carrasco. De quoi travailler ce qu'il sait être l'un de ses défauts ?

Jérémy Doku n'a que 17 ans et sait notamment qu'il doit progresser sur le plan de l'efficacité. "Je peux apprendre de tout le monde ici", confirme-t-il ce mardi en conférence de presse. "Je sais que j'ai quelques points à travailler et que ma dernière passe n'est pas toujours la meilleure. Mais j'y travaille". Car Doku n'est pas du genre à se croire arrivé malgré son talent.

"J'analyse tous mes matchs avec mon père. Il n'est pas vite satisfait et moi non plus ! Mes équipiers et mes amis savent ça", affirme le néo-Diable, qui aimerait améliorer ses statistiques. "Je sais que j'y travaille beaucoup et je sais que ça va s'améliorer. Oui, on m'en parle beaucoup et ça ne me pose pas de problème".