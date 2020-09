Le bilan de Bruges après 4 journées: sans confiance, le talent n'est rien

Le Club de Bruges a soufflé le chaud et le froid depuis le début de la saison. Et tout a l'air de se passer dans la tête plutôt que dans les jambes.

Sans même parler de la finale de la Coupe de Belgique, qui aura été un avertissement grandeur nature, le début de saison du Club de Bruges est mitigé. Deux défaites avec le même scénario, et deux victoires qui ne souffrent d'aucune contestation. Il est temps de faire un petit bilan de l'équipe ligne par ligne.

Philippe Clement avait prévenu

Parlons du coach tout d'abord. Durant la préparation, Clement avait prévenu ses ouailles: attention, la saison après le titre est touours plus compliquée, même si aucun joueur n'a quitté le navire. Résultat: le coach avait raison car supporters ou pas, c'est bien plus difficile pour les Gazelles.

La défense en chantier forcé

C'est l'un des problèmes de Clement. Simon Deli s'est blessé et il a dû trouver des solutions de rechange. Ricca semblait être le joueur idéal, mais lorsque ce dernier s'est à son tour blessé c'est Balanta qui a dû dépanner. Cette défense est fragile, et a commis des erreurs qui cette saison ont coûté des défaites. Un défenseur central gaucher supplémentaire est pratiquement une obligation pour jouer sur plusieurs tableaux.

La terre du milieu ronronne...peut-être même un peu trop

Le milieu de terrain brugeois n'a pas changé. Vormer et Vanaken sont indispensables, Rits ou Balanta complètent ce trio selon l'adversaire. Même si parfois Mata vient pratiquement jouer à leurs côtés, on est dans du déjà vu. Contre Charleroi et le Beerschot, ce milieu a semblé à court d'idées et s'est retrouvé dans des situations compliquées sans trouver la solution. Contre Genk par contre, on a revu le vrai Bruges et c'est aussi grâce aux prestation du trio du milieu.

L'attaque, le problème....depuis bien longtemps

Philippe Clement se creuse la tête: quelle est son attaque idéale et quel attaquant de son noyau pourra lui mettre 15 buts cette saison? Jusqu'ici, Diatta a réussi un gros match à Eupen et Dennis est le plus régulier mais sans marquer le moindre but. Youssouph Badji est celui qui a laissé la meilleure impression avec deux buts et une passe décisive. Mais le Sénégalais n'a que 19 ans et il ne pourra pas tenir la barque tout seul.

Globalement, Bruges a toujours de la qualité, mais les points perdus l'ont été à cause d'un manque de confiance et de réactions. Contre Genk, on a retrouvé le vrai Bruges. Philippe Clement espère que ce sera pour longtemps.