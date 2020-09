Diable une fois: le record que Brandon Mechele sera ravi d'abandonner

Jusqu'à cette semaine, Brandon Mechele fait, lui aussi partie, de cette liste des Diables Rouges qui n'ont collectionné qu'une cap durant leur carrière internationale. Mais il devrait profiter de la Ligue des Nations pour fêter une deuxième cap et abandonner un étonnant record...

Si le nombre de Diables Rouges qui ont dépassé les 100 caps se multiplie (Jan Vertonghen, Axel Witsel et Eden Hazard ont été les premiers, mais quatre autres Belges ont déjà porté, à plus de 90 reprises la vareuse nationale et deviendront donc rapidement centenaires à leur tour), de nombreux joueurs belges ont eu une carrière internationale plus courte.

Près de deux ans chez les Diables

Nous avons entamé un retour sur les carrières des 130 Diables Rouges qui n’ont porté qu’une seule fois la vareuse de la sélection. Comme Philip Haagdoren, Danny Verlinden, Didier Ernst ou Killian Overmeire, Brandon Mechele en est, lui aussi, à une cap jusqu'ici.

Présent, régulièrement, dans le groupe des Diables Rouges depuis près de deux ans (il avait été sélectionné pour la première fois en octobre 2018), le défenseur brugeois n'a eu les honneurs de la pelouse qu'à une seule reprise: au Kazakhstan, le 13 octobre 2019, où il avait joué moins de deux minutes.

Un record qu'il ne possèdera plus longtemps

Avec une minute et 47 secondes, Brandon Mechele est d'ailleurs, à ce jour, le Diable Rouge ayant joué le moins longtemps. Mais il devrait rapidement laisser ce record à Joris Van Hout, qui avait joué deux minutes et 56 secondes en Estonie en 2002.

Parce que Roberto Martinez, qui n'a que des louanges à faire au Brugeois, a confirmé qu'il serait impliqué, cette semaine, en Ligue des Nations. "Brandon a toujours été très impliqué, il est dans l’équipe depuis deux ans et c’est un joueur en qui je crois énormément et il jouera", avait annoncé le sélectionneur. Reste à voir si ce sera, ce soir, au Danemark, mardi contre l'Islande, ou les deux...