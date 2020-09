Le Portugal, comment faire sans Cristiano?

Le Portugal affronte le vice-champion du monde pour débuter la défense de son titre de vainqueur de la Ligue des Nations.

L’affiche entre le Portugal et la Croatie met aux prises le dernier Champion d’Europe au dernier finaliste de la Coupe du Monde. Battu en huitième de finale du Mondial russe par l’Uruguay, le Portugal s’est repris lors de la 1re Ligue des nations en remportant le trophée aux dépens des Pays Bas. Les Lusitaniens ont connu en revanche quelques difficultés lors des éliminatoires de l’Euro avec une 2e place derrière l’Ukraine. Les Portugais ont cependant assuré l’essentiel grâce à un Cristiano Ronaldo, auteur de 11 buts. Le joueur de la Juventus est le moteur de cette formation mais manquera le rendez-vous face à la Croatie. A ses côtés, on devrait également retrouver Bernardo Silva de Manchester City ou encore Pepe auteur d'une bonne saison avec Porto.

La Croatie a eu des difficultés à se remettre de la défaite en finale de la Coupe du Monde face à la France. L’équipe au Damier a perdu plusieurs cadres, partis à la retraite, et des éléments clés comme Modric ou Rakitic ont été moins performants. Les deux hommes ont d'ailleurs demandé à récupérer et à ne pas jouer sur ce rassemblement de septembre. Les Croates ont cependant réussi à se qualifier pour le prochain Euro en terminant premier de leur groupe devant le Pays de Galles et la Slovaquie.

Sans Ronaldo, ce Portugal n'a pas le même visage. Mais qui va marquer? Joao Felix? Sa cote? 2.75! C'est presque cadeau non?