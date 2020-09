Seraing nomme l'ancien comptable du Standard directeur général

Le RFC Seraing peaufine son organigramme, après d'excellents débuts en D1B.

Le président sérésien Mario Franchi s'est exprimé dans les colonnes de Sudpresse et a notamment évoqué les postes de directeur sportif et de directeur général. Ainsi, personne ne devrait arriver pour remplacer Vincent Ciccarella, "qui a fait du bon boulot" : "Vincent Kerremans est team manager (...) et Emilio Ferrera et moi échangeons beaucoup, notamment sur les tâches habituellement dévolues au directeur sportif", explique Franchi.

Au poste de directeur général, c'est un ancien du Standard qui va débarquer au Pairay : Philippe Gillis, présent chez les Rouches de 1998 à 2018, avait été licencié par le Standard de Liège il y a deux ans durant le Footgate, les enquêtes ayant révélé qu'il était le comptable personnel de Lucien D'Onofrio, dirigeant de l'Antwerp. "Je ne comprends toujours pas comment ils ont pu s'en séparer", estime Mario Franchi dans Sudpresse.