Mouscron se saborde et n'y arrive toujours pas

Mouscron est à la recherche de sa toute première victoire dans ce championnat il faut bien avouer que les Hurlus ne mettent pas toutes les chances de leur côté pour y arriver.

Avec un bilan de deux points sur douze, les Hurlus étaient bons derniers avant cette cinquième journée, et comme les Hurlus sont rentrés ce dimanche à Mouscron avec une défaite, le bilan devient assez inquiétant.

Lors de ce petit derby à l'échelle de la Belgique, les joueurs de Da Cruz ont à peu près tout fait pour se mettre des bâtons dans les roues. Tout d'abord au niveau du jeu, puisque Mouscron n'aura eu qu'une seule occasion dans cette rencontre par Onana, sur coup franc.

Dans l'attitude ensuite: à la demi-heure de jeu, ce même Onana est l'auteur d'une horrible semelle sur Mboyo. D'abord jauni, il est expulsé par l'arbitre à la suite de l'intervention du VAR. Une heure en infériorité numérique, c'est beaucoup trop pour la lanterne rouge, surtout quand on se permet de terminer la rencontre à 9 suite à une deuxième jaune pour Hocko dans les dernières minutes.

Enfin, dans les erreurs individuelles. Sur le premier but, qui vient d'un long ballon, Agouzoul rate complètement son intervention et lance Mboyo qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score (1-0). Dans la foulée, Dewaele est absolument seul au second poteau pour transformer l'offrande de Mboyo en but (2-0). Avec le troisième but signé Ocansey (3-0), la défaite est actée au stade des Eperons d'Or.

La suite du championnat pour les Hurlus? La Gantoise et le Sporting de Charleroi. Autant dire que les prochaines semaines ne seront pas simples pour les sociétaires du Canonnier qui doivent cependant relever la tête pour tenter de prendre des points le plus vite possible. Les autres équipes n'attendent pas.