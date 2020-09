Bob Peeters fier des siens : "Nous avons battu la meilleure équipe actuelle de D1B"

Ce dimanche soir, Westerlo a fait tomber le leader de la D1B, le RFC Seraing. Les Campinois sont allés s'imposer (0-2) au Pairay lors de la deuxième journée de D1B.

Westerlo a enregistré sa première victoire de la saison ce dimanche du côté de Seraing. "Nous avons bien préparé cette rencontre car Seraing est une équipe extraordinaire au vu de leurs deux derniers matchs contre Lommel et Deinze. Menés à chaque fois au score, ils reviennent. Ils ont un buteur dingue, Mikautadze qui a déjà planté cinq buts", a confié Bob Peeters à l'issue de la rencontre. "C'est la première fois que nous affrontons une équipe qui veut attaquer et aller de l'avant quitte à laisser de l'espace à l'adversaire. Un football positif que je tiens à saluer car Seraing est pour moi la meilleure équipe de D1B jusqu'à maintenant. Je suis fier et content de prendre les trois points", a précisé le coach des Campinois.

Westerlo n'est pas arrivé confiant au Pairay. "Nous sommes parvenus à profiter des opportunités. Ces Métallos sont redoutables et sont capables de renverser n'importe quelle situation. Je suis heureux que Seraing fasse partie de la D1B, un football plaisant où ça joue. C'est différent d'une équipe comme le Lierse qui défend à dix par exemple. Ce dimanche, je suis content de mes troupes car j'ai vu de la maturité, de la volonté et de la qualité. Nous sommes parvenus à éliminer leur entrejeu, à savoir Sabaouni et Lahssaini en deuxième période. Si nous continuons de la sorte, nous serons une équipe compliquée à battre. Dans cette série, c'est serré et la pièce peut tomber rapidement d'un côté", a conclu Bob Peeters.