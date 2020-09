Le Standard confirme la durée d'indisponibilité de Maxime Lestienne

Il manquera les premières échéances européennes de la saison.

Coup d'arrêt pour Maxime Lestienne. Sorti à la pause, samedi, lors du déplacement des Rouches à OHL, le numéro 22 du Standard souffre "un décollement myo-aponévrotique du demi tendineux (ischio-jambiers) droit", comme le confirme le club dans un communiqué.

Le Standardman doit donc faire une croix sur les prochaines échéances qui attendent les Rouches et sera absent trois à quatre semaines. Il manquera donc la rencontre de jeudi en Europa League contre Bala Town, mais aussi les duels contre Courtrai et Zulte Waregem et, si d'aventure le Standard poursuit son parcours européen, le troisième tour de qualifications et peut-être même le barrage d'Europa Lague.