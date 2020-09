Et sans faire de bruit, Ognjen Vranjes était titulaire

Ognjen Vranjes titulaire pour le RSC Anderlecht, ce n'était plus arrivé depuis presque deux ans : nous étions le 22 décembre 2018 et les Mauves s'inclinaient (3-1) à Mouscron. Le Bosnien a donné pleine et entière satisfaction ce dimanche.

Qui aurait parié là-dessus à l'entame de l'été ? Ognjen Vranjes, paria à Anderlecht, espérait encore pouvoir terminer la saison à l'AEK Athènes et y décrocher un transfert, ce qui lui refusera le RSCA. Deux mois plus tard, revoilà le Bosnien tatoué dans le onze de Vincent Kompany : une titularisation pour la première fois depuis le 22 décembre 2018 et une défaite sur la pelouse de Mouscron (3-1). Dans son style, Vranjes n'a pas démérité : peu de prises de risque, des interventions musclées mais propres, une prestation plutôt sereine. "Il nous a amené exactement ce qu'on attendait de lui", estime Kompany. "Il a gagné tous ses duels, il était calme, serein. C'est grâce à lui que nous avons moins paniqué derrière au fil de la rencontre". Seule légère ombre au tableau, une faute qui amène un coup-franc dangereux, consécutivement à un long ballon déjà venu des pieds de Vranjes. Pour le reste, on se demande presque pourquoi aller chercher un nouveau défenseur central ...