Trois joueurs d'Anderlecht contrôlés positifs au coronavirus et absents à Waasland-Beveren !

Anderlecht déplorait déjà un cas de Covid-19 en la personne de Michel Vlap, mais a annoncé ce mardi que trois cas positifs avaient été révélés lors des derniers tests.

Le RSCA a annoncé ce mardi que deux collaborateurs et trois joueurs du club avaient été contrôlés positifs au coronavirus et placés en quarantaine. Il s'agit de joueurs du noyau A, dont l'identité n'a pas été révélée. Cependant, d'après les informations de Het Laatste Nieuws, il s'agirait de Michel Vlap, Peter Zulj et Timon Wellenreuther.

Cela signifie que ces 3 joueurs manqueront le déplacement d'Anderlecht à Waasland-Beveren le week-end prochain. Ils seront testés à nouveau la semaine prochaine.