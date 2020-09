Anderlecht ne prend aucun risque : la conférence de presse se fera ... via Zoom

Les cas de coronavirus constatés au sein du noyau et du staff poussent le RSCA à prendre des mesures de sécurité drastiques cette semaine.

Le RSC Anderlecht a déploré 5 cas de coronavirus au sein de son effectif cette semaine : 3 parmi les joueurs (Peter Zulj, Michel Vlap et Timon Wellenreuther) et 2 dans le staff. Le club, qui compte également des tests positifs dans ses équipes de jeunes, ne veut prendre aucun risque : les mesures de distanciation sont à nouveau d'application comme lors de la période la plus virulente de la crise sanitaire, et les employés du club doivent rester chez eux.

Pour le coup, les journalistes aussi resteront chez eux : comme l'annonce le Nieuwsblad, la traditionnelle conférence de presse de Vincent Kompany ne se déroulera pas au Lotto Park mais bien via Zoom, comme ont déjà pu le faire l'Union Saint-Gilloise pour la présentation de Felice Mazzù ou les Espoirs belges avant le match face à l'Allemagne.