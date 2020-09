Deux points jetés par la fenêtre

Eupen n'a malheureusement pas perdu sa mauvaise habitude. Les Pandas se sont écroulés après avoir longtemps mené sur la pelouse du Bosuil.

On ne change pas une équipe qui gagne. Benat San Jose et Ivan Leko connaissent cet adage et l'ont appliqué lors de leur duel dominical. Les deux équipes restaient sur une victoire et étaient donc en confiance avant le début de rencontre.

Cette confiance, on ne va pas la voir durant la première période. Eupen n'est pas venu au Bosuil pour ouvrir la porte et cela gêne énormément les joueurs locaux, qui ne trouvent pas d'espaces. Ce sont même les Pandas qui semblent le plus proches de l'ouverture du score, qui va finir par tomber dans les arrêts de jeu. Une frappe d'Adriano est déviée par le bras de De Laet. Le VAR signale la main, Prevljak ne se fait pas prier pour planter sa deuxième rose en deux rencontres (45', 0-1).

Mieux encore, la deuxième période commence parfaitement lorsque Musona profite d'une énorme erreur de la défense du Great Old pour doubler la mise (53', 0-2). Les Germanophones ont alors tout en main pour prendre les trois points, mais les vieux démons ressurgissent. Contre Gand, cela n'avait pas porté à conséquence, mais au Bosuil le moindre coup de mou se paie cash.

Les hommes de Leko ne sont pas dangereux dans le jeu? Ils s'en remettent aux coups de pied arrêtés. Un premier à la 62', suite à un ballon remisé par Benson et grâce à une sortie hasardeuse de De Wolf qui profite à Pius (1-2). Le second sur une remise de la tête de Mbokani qui trouve à nouveau Pius pour l'égalisation (70', 2-2).

Les Pandas ont dû faire le dos rond dans les dernières minutes sous la pression anversoises. Si Benat San José et ses hommes auraient signé pour un point avant le match, ce nul a un goût amer au vu du scénario du match.