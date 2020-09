Bruges peut compter sur Michael Krmencik mais cela ne change rien à son mercato

Michael Krmencik a crevé l'écran lors de la rencontre entre Zulte Waregem et le Club de Bruges. Cependant, Philippe Clement et sa direction ne vont pas modifier leurs recherches estivales pour autant.

Philippe Clement avait toutes les raisons d'être heureux ce dimanche. L'entraîneur du Club de Bruges a vu son équipe s'imposer facilement sur la pelouse de Zulte Waregem et son attaquant, Michael Krmencik, a marqué deux buts.

En conférence de presse, l'entraîneur des champions en titre a cependant tenu à mettre les choses au clair. "Tout d'abord, je n'ai jamais parlé de problèmes d'attaquant. J'ai juste exprimé le souhait que mes joueurs marquent plus lors des rencontres, ce que j'ai pu voir ce dimanche".

Et Clement profite pour parler du mercato qui ne change pas: "Les prestations de mes attaquants sont excellentes et je suis heureux pour Krmencik, mais cela ne veut pas dire que nous ne cherchons pas un attaquant supplémentaire. A partir du 20 octobre nous allons jouer tous les trois jours et nous aurons un programme très chargé."

Un nouvel attaquant va donc débarquer au Club dans les prochaines semaines, de quoi installer une plus grande concurrence à la pointe de l'attaque.