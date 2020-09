La Gantoise a un nouvel homme fort : "Montrer de quoi je suis capable"

Niklas Dorsch, auteur de deux buts récemment avec La Gantoise, commence à devenir important au sein de l'entrejeu des Buffalos.

Les premières semaines de Niklas Dorsch ont été difficiles, mais désormais ça commence vraiment à fonctionner. "C'est normal qu'il faille du temps pour vraiment s'intégrer dans un nouveau championnat et avec une nouvelle langue", a expliqué l'Allemand. "Mais les gars et l'entraîneur m'ont aidé et maintenant je peux montrer mes qualités et de plus en plus de quoi je suis capable", a souligné le médian.

Niveau supérieur à celui de la D2 allemande

"Techniquement, c'est une meilleure compétition que la deuxième Bundesliga, le rythme est aussi un peu plus élevé. Mon but ? C'était un peu une question de chance, mais j'ai bien frappé. C'était une très bonne semaine pour moi avec mes deux goals, mais maintenant nous devons continuer à travailler et bien jouer en Ligue des champions."

Dorsch a également fait l'éloge de son nouvel entraîneur. "La communication avec Wim De Decker se passe très bien. La façon dont nous jouons maintenant n'est pas très importante, nous devons obtenir des résultats et, en attendant, prendre notre temps pour nous habituer au système. Après cela, nous montrerons de belles choses".