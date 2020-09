Inquiétude autour d'Adrien Trebel à Anderlecht ?

Adrien Trebel s'est imposé comme un cadre depuis le début de cette saison, prenant au passage une belle revanche. Mais son genou le fait encore souffrir.

D'après les informations du journal Le Soir, Adrien Trebel, titulaire depuis la deuxième journée de cette saison 2020-2021 et déjà auteur de 2 buts et 2 assists, pourrait manquer les deux prochaines rencontres du RSC Anderlecht. Le Français est presque out à coup sûr pour la réception de l'AS Eupen, ce dimanche, mais pourrait également manquer le déplacement à Bruges le week-end suivant.

Un coup dur pour Trebel redevenu une pièce essentielle du club qui ne voulait plus de lui la saison passée, et pour Anderlecht qui perd peut-être un joueur important alors que plusieurs joueurs manquent déjà à l'appel pour cause de coronavirus.