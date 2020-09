Ivan Leko veut repartir de l'avant: "Contre Eupen, nous avons joué notre pire heure de la saison"

Ce vendredi, l'Antwerp ouvrira la 7ème journée de la saison sur la pelouse de Courtrai. Ivan Leko sait que son équipe doit mieux faire que son 8 sur 18.

"Nous ne voulons plus nous faire surprendre, car c'est ce qu'a fait Eupen", confie Leko à Sporza. "Nous avons joué la semaine dernière notre pire heure de la saison. Mais malgré tout, nous avons marqué trois buts, même si un a été annulé. Cela doit nous donner de la confiance en nos possibilités. Nous avons une jeune équipe qui doit encore progresser".

Ivan Leko sait que les supporters du Great Old en demandent plus: "8 sur 18, ce n'est pas le départ que nous attendions, mais je trouve que nous méritions plus de points. Il y a eu la décompression après la finale de la coupe, tout cela nous a coûté 5 points. Nous avons encore toute une saison devant nous."