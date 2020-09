Deux Bruges, deux Clement: "Nous devons écrire l'histoire"

Ce dimanche, le derby brugeois désignera "L'équipe de la ville". Paul Clement, le nouveau mentor du Cercle, veut réussir quelque chose de grand contre un Club qui retrouve sa meilleure forme.

La dernière fois que le Cercle a battu le Club, c'était déjà en 2013. "On m'en a parlé. Nous allons essayer de réécrire l'histoire", a explique Clement en conférence de presse. "Je connais un peu Philippe Clement. Je sais qu'il a joué en Angleterre. De mon côté je n'ai pas eu sa carrière mais j'ai d'autres avantages. J'ai coaché depuis que j'ai 20 ans. J'ai organisé des sessions d'entraînement, j'ai appris des plus grands, j'ai aussi fait des fautes mais surtout j'ai appris de mes erreurs".

Paul Clement découvre en Belgique son cinquième pays en tant que coach, ou en tant qu'entraîneur-assistant. "J'aurais pu faire toute ma carrière en Angleterre, cela aurait été facile mais je suis plus borné que cela. Lorsque je suis resté inactif pendant 2 ans je me suis dit que je voulais trouver un poste à l'étranger, si possible là où je ne suis jamais allé. C'est fantastique d'être ici et je voudrais bien découvrir huit pays différents".