Refaelov demande de la patience et envoie un message à sa direction: "Avec plus de renforts...."

Les joueurs d'Ivan Leko ont pris les trois points sur la pelouse de Courtrai ce vendredi grâce à Refaelov qui avait pourtant débuté la rencontre sur le banc.

L'Antwerp a eu deux visages ce vendredi. En première période, il y a eu beaucoup de longs ballons vers les attaquants. Après la pause, les Anversois ont fait curculer la balle et cela a fonctionné sous l'impulsion de Refaelov, entré en cours de match.

L'Israélien sait de quoi a besoin son équipe: "Nous devons continuer de croire en nous et travailler à l'entraînement. Nous pouvons jouer un football technique et les résultats vont arriver. Il faut de la patience."

"Le club doit grandir, et c'est de cette manière que nous y arriverons. C'est important pour le futur du club. Nous devons construire de la défense et offrir un football créatif et ne pas balancer la balle. Avec plus de renforts, nous pourrons mieux combiner. J'espère juste que les supporters seront patients et resteront derrière nous si les résultats ne sont pas là. Je le répète: le club doit grandir et cela passera par là".