Engvall et Mrabti, les atouts malinois : "On voit qu'ils reviennent de loin"

Kerim Mrabti s'avère déjà être un véritable atout et Gustav Engvall peut également être considéré comme un transfert réussi, après sa blessure la saison dernière.

Titulaires à Genk, Engvall et Mrabti ont enchainé face au STVV. Vitesse et profondeur, le duo suédois semble s'entendre à merveille sur le terrain, au grand bonheur du Kavé.

Rob Schoofs connaît les qualités d'Engvall depuis longtemps. Pour le milieu de terrain, c'est un plus de pouvoir jouer en profondeur sur le flanc, sachant qu'Engvall sera là : "Il nous a manqué un joueur comme lui ces derniers temps. Il a de la vitesse et de la profondeur, ce qui permet aux milieux de terrain de chercher facilement la profondeur."

Après une saison noire minée par les blessures, Engvall offre aujourd'hui à Malines une option offensive supplémentaire : "Cela nous permet, en tant qu'équipe, de progresser et de varier notre jeu. S'il y a de la profondeur et différentes options alors on peut jouer entre les lignes. Même sans Engvall, nous avions des chances de gagner ces dernières semaines, mais il apporte tout de même quelque chose qui nous a manqué."

Et puis il y a Kerem Mrabti, l'autre Suédois arrivé de Birmingham où il a peu joué, qui a été décisif lors de ses deux premiers matches : "Il s'est adapté très vite dans le groupe. Il parle déjà un peu le néerlandais. C'est un très bon joueur et il peut jouer à différentes positions. Mrabti est un véritable atout."

Wouter Vrancken a également remarqué l'entente du duo Engvall - Mrabti, deux joueurs en quête de revanche dans leurs carrières : "C'était un peu pareil déjà la semaine dernière. On voit bien qu'ils reviennent de loin."