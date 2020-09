Le "plan anti-Doku" d'Eupen : "On l'a pas mal bloqué"

Beñat San José avait prévu un traitement de faveur pour Jérémy Doku : Adriano, mais aussi Julien Ngoy occupaient le flanc pour empêcher Mykhaylichenko de dédoubler avec son compère.

Jérémy Doku commence à recevoir les plus beaux des compliments de la part des adversaires du RSC Anderlecht : voir des tactiques être mises en place juste pour lui. "Il est fantastique en ce moment. L'idée était que Julien Ngoy aide Adriano sur son flanc", explique Beñat San José. "Mais nous ne voulions pas non plus perdre trop d'impact offensif. Je pense qu'ils se sont bien débrouillés, même si un joueur de la qualité de Doku aura toujours ses bons moments".

Julien Ngoy lui-même confirme : "Mon rôle était d'amener de la vitesse sur les flancs, mais aussi de bloquer Doku et le back gauche d'Anderlecht. Plutôt le back", pointe le buteur eupenois. "Doku a d'énormes qualités, j'ai les miennes aussi. On l'a bien bloqué, je crois", estime Ngoy, qui n'a pas perdu son jus au moment d'arriver devant.