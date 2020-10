La Lazio réagit au tirage : "Bruges offre du football agréable et offensif"

La Lazio Rome fera partie des adversaires du Club de Bruges cette saison en Ligue des Champions. Un club historique qui fait son retour en C1 pour la première fois depuis 2007.

Le directeur sportif de la Lazio Rome, Igli Tare, a réagi sur le site officiel du club au tirage de Ligue des Champions qui a versé les Laziale au sein du groupe F avec le FC Bruges, le Zenit Saint-Pétersbourg et le Borussia Dortmund. "C'est un tirage positif, composé d'équipes avec lesquelles la Lazio peut rivaliser", estime Tare. "Le Borussia a récemment changé d'entraîneur et pratique un football offensif et spectaculaire ; le Zenit a de grands talents et est une équipe russe typique, très physique. Ce sera un adversaire à battre".

Bruges ne laisse pas indifférent non plus : "Le Club offre un footballl offensif et agréable, probablement le meilleur en Belgique en ce moment. Bruges participe chaque année à la Ligue des Champions, ils auront donc leur mot à dire", estime l'Albanais, qui ne manque pas d'ambition : "L'Atalanta a prouvé cette année qu'une équipe unie avec une identité peut aller loin".