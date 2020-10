🎥 D1B : L'Union s'impose contre Lommel au terme d'un match spectaculaire

Les Unionsites se sont bien repris après la défaite au RWDM.

L'Union se devait de se racheter après la défaite de la semaine dernière face au RWDM lors du derby bruxellois. Et c'est chose faite après la victoire de ce dimanche face à Lommel 4-2.

Les Unionistes ont ouvert le score à la 22e minute de jeu grâce à Dante Vanzeir avant que Brebels n'égalise pour Lommel d'un magnifique coup-franc. Lommel a même pris l'avance avant la fin de la première mi-temps grâce à un penalty converti par Hendrickx.

🏹 | Sebastiaan Brebels inscrit un superbe coup franc face à l'Union Saint-Gilloise ! 💥#USGLOM pic.twitter.com/sdR7i8Z9qH — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 4, 2020

Mais Felice Mazzu et ses hommes sont remontés sur le terrain avec le couteau entre les dents. Vanzeir a remis les deux équipes à égalité à la 51e minute de jeu. Dix minutes plus tard, Lapoussin permettait à l'Union de prendre l'avantage. Enfin, Teuma inscrivait le dernier but pour porter le score final à 4-2.

GOAL | Le premier but de Loïc Lapoussin pour l'@UnionStGilloise est un vrai bijou ! 💎#USGLOM pic.twitter.com/YdupZylxkb — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 4, 2020

Avec onze points, l'Union s'empare de la deuxième place et compte un point de moins que le leader Seraing.