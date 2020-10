OFFICIEL: Josh Cullen signe à Anderlecht

Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, c'est désormais officiel.

Josh Cullen est Anderlechtois. L'Irlandais quitte West Ham United pour le RSC Anderlecht, les deux clubs viennent en effet de trouver un accord. Josh a été formé dans le club de tradition londonien et il a ensuite été prêté à Bradford, Bolton et Charlton. Le médian irlando-anglais a signé un contrat de trois ans à Bruxelles.

Peter Verbeke, directeur sportif : "Josh est un médian qui combine un grand volume de jeu avec de la grinta et de l’intensité. Il est bon techniquement, il est fort dans les combinaisons et il donne de bons longs ballons. Il est connu pour sa mentalité de vainqueur et son dévouement. Un vrai joueur d’équipe."