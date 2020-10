Philippe Clement avait un plan anti-Anderlecht: "Nous l'avons préparé toute la semaine"

Le Club de Bruges a dominé Anderlecht des pieds et des épaules ce dimanche. Il faut dire que Philippe Clement avait prévu un plan aux petits oignons pour faire déjouer son adversaire du soir.

En conférence de presse cette semaine, Philippe Clement avouait se méfier d'Anderlecht. Du coup, il avait un plan en tête pour l'emporter sur sa pelouse contre les Bruxellois: "Toute la semaine, nous avons travaillé sur un pressing intense pour les mettre en difficultés. On peut dire que ça a marché".

Pourtant, la machine brugeoise a eu des ratés au début de la rencontre: "Nous avions travaillé avec Kremncik toute la semaine. Mais c'est finalement Badji qui a joué et le garçon s'est cherché pendant quelques minutes. Il avait du mal à trouver sa position".

Nous avons joué avec des jeunes joueurs de 19 ans

Badji et ses 19 ans est un symbole d'une équipe de Bruges qui n'hésite pas non plus à aligner des jeunes joueurs dans les grands matches: "Badji est jeune, Kossounou n'a que 19 ans comme Charles De Ketelaer. Tout cela, c'est une bonne chose pour les prochaines semaines mais aussi pour l'avenir".