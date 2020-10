Alvaro et Neymar, c'est loin d'être terminé: "Il ne mérite pas mon respect"

L'altercation entre Neymar et Alvaro a fait couler beaucoup d'encre et manifestement ce n'est pas terminé. Le match retour en février s'annonce chaud bouillant.

Alvaro Gonzalez, le défenseur de l'Olympique de Marseille, a donné des précisions sur l'altercation qui l'a opposé à Neymar. Il en veut énormément au joueur brésilien.

"Nous avons passé un mauvais moment, pas seulement moi, ma famille et mon environnement. Si je lui avais dit quelque chose, cela serait apparu dans toutes les caméras", a confié le défenseur espagnol sur la Onda Cero, toujours très en colère contre le Parisien.

Les tensions entre les deux joueurs ont duré tout le match : "Le match en général était assez regrettable, avec toutes sortes de provocations. Neymar m'a dit qu'il gagnait en un jour ce que je gagne en un an, et c'est vrai. Je lui ai dit que j'étais très content de mon salaire. Tout le match de Neymar ce jour-là était regrettable, plein de provocations. Je n'ai fait aucune insulte raciste, je ne permettrai pas que ma carrière de footballeur et que ma personne soient humiliées. Neymar ne mérite rien de moi, ni mon respect ni rien."

Le PSG et l'OM se retrouveront en février prochain pour le match retour. Il promet déjà d'être chaud.