"Il n'a pas râlé une seule fois" : Frederik Vanderbiest, l'homme derrière l'exploit historique de Malines

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Il n'a pas râlé une seule fois" : Frederik Vanderbiest, l'homme derrière l'exploit historique de Malines
Deviens fan de KV Malines! 1471

Le KV Malines a atteint pour la première fois de son histoire les Championss Play-offs, un exploit auquel l'entraîneur Fred Vanderbiest a largement contribué.

Tom Caluwé avait confiance en Frederik Vanderbiest dès la première rencontre. "Fred est, à mes yeux, un vrai entraîneur principal", a-t-il déclaré dans GvA. "Nous avons travaillé ensemble il y a des années, et je voyais ce coach en lui à l’époque." Une belle évolution selon le directeur sportif.

Il est très positif sur son attitude, sur et en dehors du terrain. "Je suis très satisfait de la manière dont il s'est représenté lui-même et le club", dit-il. "Que ce soit en conférence de presse ou dans les interviews, il le fait très bien."

Malgré un mercato estival chargé, Vanderbiest est resté concentré. "Il n'a pas râlé une seule fois quand des joueurs sont partis", explique Caluwé. "Il est resté focalisé sur son travail."

Vanderbiest a bien représenté Malines

La collaboration entre la cellule sportive et l'entraîneur est essentielle. "C'est notre travail d'avoir des profils prêts quand un joueur part", précise Caluwé. "Je ne vais jamais le voir si je ne suis pas sûr à 90 % que nous pouvons recruter un joueur."


Cette communication transparente permet d'éviter les frustrations. "Sinon, ça devient compliqué pour un entraîneur", conclut Caluwé. Avec la qualification historique pour les Play-offs 1, l’approche de Vanderbiest porte ses fruits, pour le plus grand bonheur de tout le club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Malines
Frederik Vanderbiest

Plus de news

Le Real Madrid craint le pire pour Thibaut Courtois : les premiers examens inquiètent

Le Real Madrid craint le pire pour Thibaut Courtois : les premiers examens inquiètent

21:40
Festival au Camp Nou : le Barça humilie Newcastle et s'offre les quarts de Ligue des champions avec autorité

Festival au Camp Nou : le Barça humilie Newcastle et s'offre les quarts de Ligue des champions avec autorité

21:20
160 millions sur la table : le Real Madrid prêt à frapper fort et priver Vincent Kompany d'un cadre du Bayern

160 millions sur la table : le Real Madrid prêt à frapper fort et priver Vincent Kompany d'un cadre du Bayern

21:00
Des débuts encourageants : et si c'était lui, la belle surprise de la fin de saison du Standard ?

Des débuts encourageants : et si c'était lui, la belle surprise de la fin de saison du Standard ?

20:40
Un nouveau coup de massue pour le RWDM : l'ancien CEO passe à l'attaque en justice

Un nouveau coup de massue pour le RWDM : l'ancien CEO passe à l'attaque en justice

20:20
400 euros par semaine et privé de vestiaire : le coéquipier de Trossard entre dans l'histoire

400 euros par semaine et privé de vestiaire : le coéquipier de Trossard entre dans l'histoire

20:00
Faire mieux qu'Anderlecht ? Le Club de Bruges connaît son adversaire en demi-finale de Youth League

Faire mieux qu'Anderlecht ? Le Club de Bruges connaît son adversaire en demi-finale de Youth League

19:30
La même histoire qu'à Anderlecht ? La catastrophe pour Marc Coucke, floué de plusieurs millions d'euros

La même histoire qu'à Anderlecht ? La catastrophe pour Marc Coucke, floué de plusieurs millions d'euros

18:00
2
Un binational indécis : vers une grande surprise dans la prochaine sélection de Rudi Garcia chez les Diables ?

Un binational indécis : vers une grande surprise dans la prochaine sélection de Rudi Garcia chez les Diables ?

18:30
1
Une nouvelle chance pour Wout Faes chez les Diables Rouges ? "Rudi Garcia m'a donné l'explication"

Une nouvelle chance pour Wout Faes chez les Diables Rouges ? "Rudi Garcia m'a donné l'explication"

17:30
La D1B dans ses petits souliers : Seraing en appel devant la CBAS !

La D1B dans ses petits souliers : Seraing en appel devant la CBAS !

17:00
Jamais trop tard à 30 ans : un ancien d'Anderlecht change de nationalité pour disputer la Coupe du Monde !

Jamais trop tard à 30 ans : un ancien d'Anderlecht change de nationalité pour disputer la Coupe du Monde !

15:30
Une blessure plus grave que prévue ? L'histoire pourrait se répéter pour Thibaut Courtois

Une blessure plus grave que prévue ? L'histoire pourrait se répéter pour Thibaut Courtois

16:15
"J'ai cru à une fausse information" : sous le choc, Mbaye Leye ne mâche pas ses mots

"J'ai cru à une fausse information" : sous le choc, Mbaye Leye ne mâche pas ses mots

16:00
2
Un premier bilan, au Standard : Marc Wilmots est en passe d'honorer l'une de ses promesses, mais... Analyse

Un premier bilan, au Standard : Marc Wilmots est en passe d'honorer l'une de ses promesses, mais...

14:40
3
Ce n'est pas Zlatan : le joueur qui l'a le plus impressionné, Alexis Saelemaekers l'a croisé chez les Diables

Ce n'est pas Zlatan : le joueur qui l'a le plus impressionné, Alexis Saelemaekers l'a croisé chez les Diables

15:00
Titulaire indiscutable mais sur le départ ? Anderlecht pourrait bien laisser filer Ludwig Augustinsson

Titulaire indiscutable mais sur le départ ? Anderlecht pourrait bien laisser filer Ludwig Augustinsson

13:40
Le Standard déçu, un joueur de Pro League appelé pour la première fois : Brian Riemer surprend

Le Standard déçu, un joueur de Pro League appelé pour la première fois : Brian Riemer surprend

14:20
🎥 Douze ans plus tard, la rencontre : la surprise émouvante de Kevin De Bruyne lors de sa rééducation

🎥 Douze ans plus tard, la rencontre : la surprise émouvante de Kevin De Bruyne lors de sa rééducation

14:00
La RAAL a fait des dégâts : un nouveau coach prend la porte en Pro League

La RAAL a fait des dégâts : un nouveau coach prend la porte en Pro League

13:06
Le successeur d'Ivan Leko est-il connu ? "Je ne veux pas me projeter"

Le successeur d'Ivan Leko est-il connu ? "Je ne veux pas me projeter"

12:40
Plus de peur que de mal : le rêve d'une vie reste intact pour Hannes Delcroix

Plus de peur que de mal : le rêve d'une vie reste intact pour Hannes Delcroix

13:00
Vincent Kompany et "In Youth We Trust", un air de déjà vu : "Il a notre confiance"

Vincent Kompany et "In Youth We Trust", un air de déjà vu : "Il a notre confiance"

12:00
Il n'ira pas à la Coupe du Monde, mais Dick Advocaat n'en a pas encore fini et relève un nouveau défi

Il n'ira pas à la Coupe du Monde, mais Dick Advocaat n'en a pas encore fini et relève un nouveau défi

12:20
Alexis Flips très soutenu par un Anderlechtois : "Il était chez moi tous les jours"

Alexis Flips très soutenu par un Anderlechtois : "Il était chez moi tous les jours"

11:20
"Classe mondiale", "je fonds en larmes si je l'affronte" : Jeremy Doku affole l'Europe à trois mois du Mondial

"Classe mondiale", "je fonds en larmes si je l'affronte" : Jeremy Doku affole l'Europe à trois mois du Mondial

11:40
1
Pas de supporters visiteurs à la RAAL malgré l'importance du match pour le Racing Genk

Pas de supporters visiteurs à la RAAL malgré l'importance du match pour le Racing Genk

10:30
La bourde d'un ancien du RWDM a plombé Chelsea : son coach le défend fermement

La bourde d'un ancien du RWDM a plombé Chelsea : son coach le défend fermement

11:00
Le "voleur de serviettes" (formé à Anderlecht et Genk) de la finale voit son amende annulée par la CAF

Le "voleur de serviettes" (formé à Anderlecht et Genk) de la finale voit son amende annulée par la CAF

10:00
3
Le coach belgo-marocain de Westerlo n'est pas euphorique : "On aurait préféré gagner sur le terrain"

Le coach belgo-marocain de Westerlo n'est pas euphorique : "On aurait préféré gagner sur le terrain"

09:30
Ému, l'ex-Mauve Kasper Schmeichel évoque une potentielle fin de carrière suite à sa grave blessure

Ému, l'ex-Mauve Kasper Schmeichel évoque une potentielle fin de carrière suite à sa grave blessure

09:00
Sans surprise, le Sénégal, démis de son titre, va en appel de la décision de la CAF

Sans surprise, le Sénégal, démis de son titre, va en appel de la décision de la CAF

08:30
Rudi Garcia sera sur les plateaux de télévision... français durant la 30e journée de Jupiler Pro League

Rudi Garcia sera sur les plateaux de télévision... français durant la 30e journée de Jupiler Pro League

08:00
Finalement bien présent avec les Diables ? Arbeloa donne des nouvelles de Courtois

Finalement bien présent avec les Diables ? Arbeloa donne des nouvelles de Courtois

07:40
Un ancien président emblématique du RWDM est décédé

Un ancien président emblématique du RWDM est décédé

07:20
Pas de miracle pour Chelsea et Manchester City, le PSG et le Real Madrid se qualifient pour les quarts de finale

Pas de miracle pour Chelsea et Manchester City, le PSG et le Real Madrid se qualifient pour les quarts de finale

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Malines KV Malines 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved