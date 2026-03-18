"Il n'a pas râlé une seule fois" : Frederik Vanderbiest, l'homme derrière l'exploit historique de Malines

Le KV Malines a atteint pour la première fois de son histoire les Championss Play-offs, un exploit auquel l'entraîneur Fred Vanderbiest a largement contribué.

Tom Caluwé avait confiance en Frederik Vanderbiest dès la première rencontre. "Fred est, à mes yeux, un vrai entraîneur principal", a-t-il déclaré dans GvA. "Nous avons travaillé ensemble il y a des années, et je voyais ce coach en lui à l’époque." Une belle évolution selon le directeur sportif.

Il est très positif sur son attitude, sur et en dehors du terrain. "Je suis très satisfait de la manière dont il s'est représenté lui-même et le club", dit-il. "Que ce soit en conférence de presse ou dans les interviews, il le fait très bien."

Malgré un mercato estival chargé, Vanderbiest est resté concentré. "Il n'a pas râlé une seule fois quand des joueurs sont partis", explique Caluwé. "Il est resté focalisé sur son travail."

Vanderbiest a bien représenté Malines

La collaboration entre la cellule sportive et l'entraîneur est essentielle. "C'est notre travail d'avoir des profils prêts quand un joueur part", précise Caluwé. "Je ne vais jamais le voir si je ne suis pas sûr à 90 % que nous pouvons recruter un joueur."



Cette communication transparente permet d'éviter les frustrations. "Sinon, ça devient compliqué pour un entraîneur", conclut Caluwé. Avec la qualification historique pour les Play-offs 1, l’approche de Vanderbiest porte ses fruits, pour le plus grand bonheur de tout le club.