Analyse Un premier bilan, au Standard : Marc Wilmots est en passe d'honorer l'une de ses promesses, mais...

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Un premier bilan, au Standard : Marc Wilmots est en passe d'honorer l'une de ses promesses, mais...
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L'heure est au bilan, au Standard, après l'échec de l'objectif Top 6. Tout n'est cependant pas à jeter chez les Rouches, où Marc Wilmots reste sur la bonne voie pour honorer l'une de ses premières promesses : rendre au club un noyau compétitif en trois ou quatre mercatos.

Lors de sa conférence de presse de présentation, il y a près d'un an, Marc Wilmots s'était montré quelque peu contradictoire sur un point. "Il faudra d'abord trois ou quatre mercatos avant d'avoir une équipe vraiment compétitive", avait-il déclaré, avant de glisser, quelques minutes plus tard : "L'objectif de la nouvelle direction est de retrouver les Play-Offs 1 dès cette saison. On veut faire mieux que la septième place de la saison dernière."

Si la première déclaration du directeur sportif des Rouches avait beaucoup de sens au vu de la situation à son arrivée, c'était donc bien moins le cas de la seconde, qui a directement mis cette idée dans la tête des supporters, du grand public et, donc, davantage de pression de réussir sur les épaules des joueurs et du staff.

Était-ce une bonne idée de parler de Top 6 si vite ?

Alors que l'état du Standard en début de saison n'en faisait pas l'un des favoris au Top 6, cette déclaration et celles qui ont suivi d'autres acteurs du club liégeois ont donné l'impression que les Rouches signaient de mauvaises performances lorsqu'ils s'éloignaient des Champions Play-Offs, plutôt que de bonnes performances lorsqu'ils s'en rapprochaient.

Pourtant, une fois encore, le Matricule 16 n'avait rien d'un candidat aguerri au Top 6 en début de saison, que ce soit en raison de la situation de ses finances, de la qualité de son effectif (7e valeur marchande depuis la fin du mercato d'hiver, entre la 8e et la 10e place avant ça), du début de campagne un peu bizarre vécu avec Mircea Rednic et de tous les changements qui en ont découlé.

Ce n'est pourtant pas passé loin pour les hommes de Vincent Euvrard qui, on l'a déjà dit, ont manqué le coche lors des matchs à domicile contre les cinq plus faibles équipes de notre championnat, mais qui auraient certes dû profiter de la saison en demi-teinte de l'Antwerp, Genk et Gand.

L'ensemble des joueurs sous contrat, un élément très important

Soit, l'objectif est raté pour le Standard, qui va devoir se concentrer désormais sur les Europe Play-Offs, qu'il entamera dans les premières positions et dans lesquels il pourrait jouer un rôle. Il faudra, pour ce faire, briser la série de 30 matchs sans victoire dans cette mini-compétition, ce qui devrait être possible pour les raisons que nous vous avons déjà évoquées.

On en revient à la première déclaration de Marc Wilmots, qui faisait beaucoup de sens. Après deux mercatos (et c'était déjà le cas après le premier), le directeur sportif des Rouches a fait en sorte que chaque joueur soit sous contrat avec le club et qu'il ne faille plus remplacer dix joueurs prêtés chaque été. Mine de rien, il s'agit d'une très bonne base pour construire la suite.

Un Standard vraiment compétitif après trois ou quatre mercatos avec Marc Wilmots ?

Cette saison l'a montré, l'effectif du Standard a des qualités, mais aussi plusieurs lacunes. L'ajout d'un joueur de qualité par ligne, au moins, semble nécessaire, mais le Matricule 16 pourra désormais monnayer l'ensemble de ses départs (et il devrait y en avoir) pour recruter en conséquence en vue du prochain exercice.

Après une première saison complète, Marc Wilmots va devoir, avec l'aide de Vincent Euvrard et du staff, se séparer des joueurs qui n'ont pas convaincu et trouver le moyen de renforcer les postes moins qualitatifs. En conservant les joueurs qui ont montré de bonnes choses cette saison, le directeur sportif pourrait honorer sa première promesse et rendre un noyau compétitif au Standard en trois ou quatre mercatos.

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