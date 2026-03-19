Le Bayern Munich prêt à défier le Real Madrid : Vincent Kompany donne le ton

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Le Bayern Munich prêt à défier le Real Madrid : Vincent Kompany donne le ton

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Le Bayern Munich se prépare à affronter le Real Madrid en Ligue des champions. Vincent Kompany s'est exprimé avant ce choc.

Le choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid approche et l'excitation monte des deux côtés. Après leur qualification, les Bavarois se projettent vers ce duel très attendu en Ligue des champions.

Un beau duel

Vincent Kompany a les yeux tournés vers le Real Madrid. "Le Real Madrid ? Tout est immense dans les deux clubs. Peu importe qui est la meilleure équipe actuellement. Ce qui compte, c'est l'histoire et le talent sur le terrain", a-t-il confié en conférence de presse.

Le coach belge espère offrir un beau spectacle. "J'espère que même les spectateurs neutres vont apprécier. Mais bien sûr, nous voulons gagner et aller plus loin", a-t-il ajouté.

Sans Courtois ?

Du côté madrilène, une incertitude plane. Thibaut Courtois pourrait manquer cette double confrontation. Le gardien belge est sorti blessé à la mi-temps contre Manchester City.

Lire aussi… Trop facile pour Vincent Kompany : le Bayern surclasse l'Atalanta et rejoint le Real Madrid en quart
Les premières nouvelles ne sont pas rassurantes. Courtois souffre d'une déchirure à l'adducteur droit et doit encore passer des examens ce jeudi. Son absence serait un coup dur pour le Real Madrid.

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