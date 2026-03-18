Une blessure plus grave que prévue ? L'histoire pourrait se répéter pour Thibaut Courtois

Une blessure plus grave que prévue ? L'histoire pourrait se répéter pour Thibaut Courtois

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Thibaut Courtois s'est blessé hier lors du match de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid. Le gardien a dû céder sa place après la pause, et l'on craint désormais qu'il soit indisponible pendant plusieurs semaines.

Contre Manchester City, Thibaut Courtois a encore sorti le grand jeu, empêchant le Real de se retrouver assez rapidement mené à la marque. C'est d'ailleurs à la suite de l'un de ses arrêts face à Erling Haaland qu'il a grimacé.

À la mi-temps, il est clairement apparu que Courtois souffrait des adducteurs. Il est resté au vestiaire et a été remplacé par Andriy Lunin. Au départ, on pensait à un léger surmenage, Álvaro Arbeloa a d'ailleurs parlé d'un remplacement par mesure de précaution, tout comme le principal intéressé.

Mais entre-temps, le ton est moins optimiste et l'on craint une absence de plusieurs semaines, même si aucun diagnostic définitif n'a encore été posé, écrit Het Belang van Limburg. Des examens complémentaires doivent déterminer la gravité exacte de la blessure.

Thibaut Courtois absent jusqu'en avril ?

Courtois devrait donc manquer non seulement le choc contre l'Atlético de Madrid, mais aussi les matchs internationaux des Diables Rouges contre les États-Unis et le Mexique. Le sélectionneur Rudi Garcia annoncera vendredi sa sélection pour ces deux premiers matchs en reconnaissance sur le sol américain.

Lire aussi… Finalement bien présent avec les Diables ? Arbeloa donne des nouvelles de Courtois
La question reste de savoir quand Courtois sera de nouveau disponible. Il pourrait viser un retour début avril, lorsque le Real Madrid affrontera Majorque. Si cela se confirme, son retour chez les Diables serait attendu au mois de juin, lors des matchs amicaux contre la Croatie et la Tunisie.

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