🎥 Douze ans plus tard, la rencontre : la surprise émouvante de Kevin De Bruyne lors de sa rééducation

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Photo: © photonews

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Kevin De Bruyne a réalisé le grand rêve de l'athlète des Special Olympics Christoph 'Stoffel' Swaenepoel. Les deux hommes se sont rencontrés lors de la rééducation de De Bruyne à Anvers. Pour Stoffel, c'était une journée qu'il n'oubliera jamais.

Swaenepoel, 54 ans, est né avec la trisomie 21 et est actif depuis plus de 35 ans au sein du Special Olympics Belgium. Il a commencé par la natation avant de se tourner vers le tennis de table. Le sport, c'est sa vie, sa fierté, son ancrage.

Mais ce n'est pas seulement sa carrière sportive qui le rend unique. En 2014, il est devenu viral grâce à une campagne des Special Olympics dans laquelle De Bruyne était représenté avec ses yeux. L'image a fait passer un message fort d'inclusion et de respect.

Les deux hommes ne s'étaient toutefois jamais rencontrés. Pendant des années, tout cela s'est limité à cette photo iconique. Pour Stoffel, croiser un jour son idole en vrai était un rêve. 

Kevin De Bruyne et Stoffel Swaenepoel, deux athlètes au grand coeur

Pendant la rééducation de De Bruyne à Anvers, ce rêve s'est réalisé à l'improviste. Stoffel n'était au courant de rien et a été complètement submergé lorsqu'il s'est retrouvé, soudain, nez à nez avec son héros. L'émotion était intense, le sourire indescriptible, un pur moment de bonheur.



De Bruyne est revenu avec chaleur sur cette histoire particulière: " Il m'a donné ses yeux », a-t-il dit en souriant. Avec l'initiative 'Kevin Supports Special Olympics', il veut continuer à soutenir les athlètes en situation de handicap, afin qu'eux aussi puissent poursuivre leurs rêves et faire pleinement partie de la société. Une rencontre qui dépasse le football et qui a touché les cœurs.

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