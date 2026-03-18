Festival au Camp Nou : le Barça humilie Newcastle et s'offre les quarts de Ligue des champions avec autorité

Le Barça a écrasé Newcastle 7-2 ce mercredi soir en Ligue des champions, validant son billet pour les quarts de finale.

Le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée de Newcastle pour s'offrir son ticket en quarts de finale de la Ligue des Champions. Une énorme victoire 7-2, pour un score cumulé de 8-3 sur l'ensemble des deux matchs. Raphinha a été l'homme du match en étant impliqué sur presque tous les buts des Catalans.

Le festival a commencé à la sixième minute avec l'ouverture du score de Raphinha, mais les Anglais ont répondu grâce à l'égalisation d'Elanga. Bernal a redonné l'avantage au Barça à la 18e.

Elanga a réussi à égaliser une seconde fois pour Newcastle avant la demi-heure de jeu. Lamine Yamal a permis au Barça de reprendre l'avantage 3-2 et de briser le moral des Anglais avant de rejoindre les vestiaires.

Fermin Lopez a fait le break en seconde période. Lewandowski en a profité pour inscrire son doublé quelques minutes plus tard. Raphinha a lui aussi inscrit un doublé pour porter le score à sept buts pour le Barça.

Contre l'Atlético à 99 % en quart



Barcelone affrontera le vainqueur du duel entre l'Atlético de Madrid et Tottenham. Sauf miracle, au vu du score à l’aller (5-2 pour les Madrilènes), on devrait assister à un choc 100 % espagnol en quart de finale.