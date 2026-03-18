Liverpool cartonne face à Galatasaray, l'Atlético tremble mais passe : les affiches des quarts sont connues

Liverpool a dominé Galatasaray, l'Atlético a souffert face à Tottenham, mais les deux clubs rejoignent les quarts de finale de la Ligue des champions.

Liverpool et l'Atlético de Madrid seront bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi soir, après deux matchs très différents. Les Anglais ont largement dominé leur match et les Espagnols ont dû s'accrocher jusqu'au bout.

Liverpool a rapidement pris les choses en main à Anfield. Szoboszlai a lancé son équipe et les Reds ont accéléré après la pause pour faire la différence. Ekitike a doublé la mise, puis Gravenberch et Salah ont enfoncé le clou. Galatasaray a fini par céder face à la pression des Anglais.

Le scénario était différent à Londres. Tottenham a poussé et a réussi à faire douter l'Atlético de Diego Simeone en prenant l'avantage en première période. Mais les Espagnols ont réagi en deuxième période.

Duel espagnol

Malgré une défaite 3-2, ils passent grâce à leur succès à l'aller (5-2) et retrouveront le FC Barcelone au prochain tour. Un duel 100 % espagnol pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Une revanche à prendre pour Liverpool



Quant à Liverpool, ils retrouveront les champions en titre en quart de finale. La saison passée, les Parisiens s’étaient qualifiés aux tirs au but après un score final de 1-1.