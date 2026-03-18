Liverpool cartonne face à Galatasaray, l'Atlético tremble mais passe : les affiches des quarts sont connues

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
Liverpool cartonne face à Galatasaray, l'Atlético tremble mais passe : les affiches des quarts sont connues

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Liverpool a dominé Galatasaray, l'Atlético a souffert face à Tottenham, mais les deux clubs rejoignent les quarts de finale de la Ligue des champions.

Liverpool et l'Atlético de Madrid seront bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi soir, après deux matchs très différents. Les Anglais ont largement dominé leur match et les Espagnols ont dû s'accrocher jusqu'au bout.

Liverpool a rapidement pris les choses en main à Anfield. Szoboszlai a lancé son équipe et les Reds ont accéléré après la pause pour faire la différence. Ekitike a doublé la mise, puis Gravenberch et Salah ont enfoncé le clou. Galatasaray a fini par céder face à la pression des Anglais.

Le scénario était différent à Londres. Tottenham a poussé et a réussi à faire douter l'Atlético de Diego Simeone en prenant l'avantage en première période. Mais les Espagnols ont réagi en deuxième période.

Duel espagnol

Malgré une défaite 3-2, ils passent grâce à leur succès à l'aller (5-2) et retrouveront le FC Barcelone au prochain tour. Un duel 100 % espagnol pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Une revanche à prendre pour Liverpool


Quant à Liverpool, ils retrouveront les champions en titre en quart de finale. La saison passée, les Parisiens s’étaient qualifiés aux tirs au but après un score final de 1-1.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Liverpool
Tottenham

Plus de news

Trop facile pour Vincent Kompany : le Bayern surclasse l'Atalanta et rejoint le Real Madrid en quart

Trop facile pour Vincent Kompany : le Bayern surclasse l'Atalanta et rejoint le Real Madrid en quart

23:00
Le Real Madrid craint le pire pour Thibaut Courtois : les premiers examens inquiètent

Le Real Madrid craint le pire pour Thibaut Courtois : les premiers examens inquiètent

21:40
Festival au Camp Nou : le Barça humilie Newcastle et s'offre les quarts de Ligue des champions avec autorité

Festival au Camp Nou : le Barça humilie Newcastle et s'offre les quarts de Ligue des champions avec autorité

21:20
Fin du cauchemar pour Lois Openda ? Domenico Tedesco voudrait relancer l'attaquant belge

Fin du cauchemar pour Lois Openda ? Domenico Tedesco voudrait relancer l'attaquant belge

22:00
160 millions sur la table : le Real Madrid prêt à frapper fort et priver Vincent Kompany d'un cadre du Bayern

160 millions sur la table : le Real Madrid prêt à frapper fort et priver Vincent Kompany d'un cadre du Bayern

21:00
400 euros par semaine et privé de vestiaire : le coéquipier de Trossard entre dans l'histoire

400 euros par semaine et privé de vestiaire : le coéquipier de Trossard entre dans l'histoire

20:00
Des débuts encourageants : et si c'était lui, la belle surprise de la fin de saison du Standard ?

Des débuts encourageants : et si c'était lui, la belle surprise de la fin de saison du Standard ?

20:40
Un nouveau coup de massue pour le RWDM : l'ancien CEO passe à l'attaque en justice

Un nouveau coup de massue pour le RWDM : l'ancien CEO passe à l'attaque en justice

20:20
Faire mieux qu'Anderlecht ? Le Club de Bruges connaît son adversaire en demi-finale de Youth League

Faire mieux qu'Anderlecht ? Le Club de Bruges connaît son adversaire en demi-finale de Youth League

19:30
"Il n'a pas râlé une seule fois" : Frederik Vanderbiest, l'homme derrière l'exploit historique de Malines

"Il n'a pas râlé une seule fois" : Frederik Vanderbiest, l'homme derrière l'exploit historique de Malines

19:00
Un binational indécis : vers une grande surprise dans la prochaine sélection de Rudi Garcia chez les Diables ?

Un binational indécis : vers une grande surprise dans la prochaine sélection de Rudi Garcia chez les Diables ?

18:30
1
La même histoire qu'à Anderlecht ? La catastrophe pour Marc Coucke, floué de plusieurs millions d'euros

La même histoire qu'à Anderlecht ? La catastrophe pour Marc Coucke, floué de plusieurs millions d'euros

18:00
3
Une nouvelle chance pour Wout Faes chez les Diables Rouges ? "Rudi Garcia m'a donné l'explication"

Une nouvelle chance pour Wout Faes chez les Diables Rouges ? "Rudi Garcia m'a donné l'explication"

17:30
Une blessure plus grave que prévue ? L'histoire pourrait se répéter pour Thibaut Courtois

Une blessure plus grave que prévue ? L'histoire pourrait se répéter pour Thibaut Courtois

16:15
La D1B dans ses petits souliers : Seraing en appel devant la CBAS !

La D1B dans ses petits souliers : Seraing en appel devant la CBAS !

17:00
"J'ai cru à une fausse information" : sous le choc, Mbaye Leye ne mâche pas ses mots

"J'ai cru à une fausse information" : sous le choc, Mbaye Leye ne mâche pas ses mots

16:00
3
Jamais trop tard à 30 ans : un ancien d'Anderlecht change de nationalité pour disputer la Coupe du Monde !

Jamais trop tard à 30 ans : un ancien d'Anderlecht change de nationalité pour disputer la Coupe du Monde !

15:30
Ce n'est pas Zlatan : le joueur qui l'a le plus impressionné, Alexis Saelemaekers l'a croisé chez les Diables

Ce n'est pas Zlatan : le joueur qui l'a le plus impressionné, Alexis Saelemaekers l'a croisé chez les Diables

15:00
Un premier bilan, au Standard : Marc Wilmots est en passe d'honorer l'une de ses promesses, mais... Analyse

Un premier bilan, au Standard : Marc Wilmots est en passe d'honorer l'une de ses promesses, mais...

14:40
3
Le Standard déçu, un joueur de Pro League appelé pour la première fois : Brian Riemer surprend

Le Standard déçu, un joueur de Pro League appelé pour la première fois : Brian Riemer surprend

14:20
🎥 Douze ans plus tard, la rencontre : la surprise émouvante de Kevin De Bruyne lors de sa rééducation

🎥 Douze ans plus tard, la rencontre : la surprise émouvante de Kevin De Bruyne lors de sa rééducation

14:00
Titulaire indiscutable mais sur le départ ? Anderlecht pourrait bien laisser filer Ludwig Augustinsson

Titulaire indiscutable mais sur le départ ? Anderlecht pourrait bien laisser filer Ludwig Augustinsson

13:40
Une légende belge mise à l'honneur par "son" club en Champions League : "Il peut jouer ?"

Une légende belge mise à l'honneur par "son" club en Champions League : "Il peut jouer ?"

17/03
La RAAL a fait des dégâts : un nouveau coach prend la porte en Pro League

La RAAL a fait des dégâts : un nouveau coach prend la porte en Pro League

13:06
Plus de peur que de mal : le rêve d'une vie reste intact pour Hannes Delcroix

Plus de peur que de mal : le rêve d'une vie reste intact pour Hannes Delcroix

13:00
Le successeur d'Ivan Leko est-il connu ? "Je ne veux pas me projeter"

Le successeur d'Ivan Leko est-il connu ? "Je ne veux pas me projeter"

12:40
"Classe mondiale", "je fonds en larmes si je l'affronte" : Jeremy Doku affole l'Europe à trois mois du Mondial

"Classe mondiale", "je fonds en larmes si je l'affronte" : Jeremy Doku affole l'Europe à trois mois du Mondial

11:40
1
Vincent Kompany et "In Youth We Trust", un air de déjà vu : "Il a notre confiance"

Vincent Kompany et "In Youth We Trust", un air de déjà vu : "Il a notre confiance"

12:00
Il n'ira pas à la Coupe du Monde, mais Dick Advocaat n'en a pas encore fini et relève un nouveau défi

Il n'ira pas à la Coupe du Monde, mais Dick Advocaat n'en a pas encore fini et relève un nouveau défi

12:20
La bourde d'un ancien du RWDM a plombé Chelsea : son coach le défend fermement

La bourde d'un ancien du RWDM a plombé Chelsea : son coach le défend fermement

11:00
Alexis Flips très soutenu par un Anderlechtois : "Il était chez moi tous les jours"

Alexis Flips très soutenu par un Anderlechtois : "Il était chez moi tous les jours"

11:20
Pas de supporters visiteurs à la RAAL malgré l'importance du match pour le Racing Genk

Pas de supporters visiteurs à la RAAL malgré l'importance du match pour le Racing Genk

10:30
Le "voleur de serviettes" (formé à Anderlecht et Genk) de la finale voit son amende annulée par la CAF

Le "voleur de serviettes" (formé à Anderlecht et Genk) de la finale voit son amende annulée par la CAF

10:00
3
Le coach belgo-marocain de Westerlo n'est pas euphorique : "On aurait préféré gagner sur le terrain"

Le coach belgo-marocain de Westerlo n'est pas euphorique : "On aurait préféré gagner sur le terrain"

09:30
Ému, l'ex-Mauve Kasper Schmeichel évoque une potentielle fin de carrière suite à sa grave blessure

Ému, l'ex-Mauve Kasper Schmeichel évoque une potentielle fin de carrière suite à sa grave blessure

09:00
Sans surprise, le Sénégal, démis de son titre, va en appel de la décision de la CAF

Sans surprise, le Sénégal, démis de son titre, va en appel de la décision de la CAF

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 1/16 Finales (R)
Sporting Portugal Sporting Portugal 3-0 Bodo Glimt Bodo Glimt
Arsenal Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Manchester City Manchester City 1-2 Real Madrid Real Madrid
Chelsea Chelsea 0-3 PSG PSG
FC Barcelone FC Barcelone 7-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Liverpool Liverpool 4-0 Galatasaray Galatasaray
Bayern Munich Bayern Munich 4-1 Atalanta Atalanta
Tottenham Tottenham 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved