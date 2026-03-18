Le Real Madrid craint le pire pour Thibaut Courtois : les premiers examens inquiètent

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Le Real Madrid s'inquiète pour Thibaut Courtois. Le gardien des Diables Rouges pourrait manquer plusieurs matchs importants.

Le Real Madrid retient son souffle pour Thibaut Courtois. Le gardien belge a dû quitter ses coéquipiers à la mi-temps du match contre Manchester City, mardi soir en Ligue des champions.

Au départ, le staff madrilène parlait d’une simple précaution. Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real, se voulait rassurant après la rencontre, expliquant que le changement à la pause n'était pas inquiétant.

Un premier bilan

Selon le média espagnol AS, les premiers examens sont moins rassurants. Ils ont révélé une déchirure à l'adducteur droit, ce qui pourrait éloigner le gardien des terrains pendant plusieurs semaines.

D’autres tests doivent être réalisés ce jeudi pour préciser la gravité de la blessure. Le portier devrait déclarer forfait pour le derby contre l'Atlético ce dimanche, ainsi que pour les prochains matchs amicaux des Diables Rouges.



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Forfait contre le Bayern de Kompany ?

Le club craint de devoir se passer de son rempart pour le quart de finale face au Bayern de Vincent Kompany en avril.