160 millions sur la table : le Real Madrid prêt à frapper fort et priver Vincent Kompany d'un cadre du Bayern

Le Real Madrid veut s'offrir une star du Bayern Munich. Vincent Kompany pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs.

Le Real Madrid veut muscler son attaque avec des joueurs de couloir rapides et créatifs. Dans cette optique, la Maison Blanche a placé le nom de Michael Olise tout en haut de sa liste de transferts.

Le Français, né à Londres, est devenu l'un des piliers incontournables du Bayern Munich cette saison et son entraîneur Vincent Kompany en est un grand fan.

Une offre de 160 millions d'euros ?

Le Real Madrid ne compte pas faire les choses à moitié pour attirer l'ailier. Le géant espagnol aurait réuni la somme impressionnante de 160 millions d'euros pour recruter l'international français selon le journal allemand BILD.

À titre de comparaison, le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur à 130 millions d'euros. Avec un contrat qui se termine en 2029, le club bavarois est en position de force pour négocier.

Courtisé par toute l'Europe



Le Real Madrid n'est pas le seul club sur le coup. Liverpool, Manchester City, Arsenal et le PSG ont eux aussi pris des renseignements sur le joueur de 24 ans.