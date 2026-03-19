Du noyau B au onze de départ ? Jérémy Taravel obligé de revoir ses plans

Jérémy Taravel manque cruellement d'options pour son milieu de terrain avant d'affronter le Cercle de Bruges.

Les soucis ont commencé après le match à Malines, où Enric Llansana a été victime d'une légère blessure musculaire. Depuis, aucune trace du Néerlandais à l'entraînement. Anderlecht tente le tout pour le tout pour le remettre sur pied, mais sa présence est très incertaine dimanche.

Comme si ça ne suffisait pas, l'entraîneur Jérémy Taravel devra se passer de Nathan Saliba. Le milieu de terrain est suspendu après avoir reçu son dixième carton jaune de la saison et manquera les deux prochains matchs. Anderlecht risque de débuter la rencontre sans numéro six.

Rits ou quelqu'un d'autre ?

Taravel pourrait faire reculer Nathan De Cat d'un cran, mais il faut trouver quelqu'un pour l'accompagner. Mario Stroeykens serait un choix logique pour prendre sa place plus haut.

Mats Rits pourrait revenir dans la course. Longtemps écarté avec le noyau B, il a récemment réintégré le groupe. Une place de titulaire n'est pas exclue, d'autant plus que Yari Verschaeren est sur la touche.



Taravel peut aussi miser sur la jeunesse avec Tajaouart, ou repositionner Marco Kana au milieu, lui qui revient tout juste de blessure. Le coach devra composer avec un milieu de terrain remanié.