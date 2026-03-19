Du noyau B au onze de départ ? Jérémy Taravel obligé de revoir ses plans

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Du noyau B au onze de départ ? Jérémy Taravel obligé de revoir ses plans
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4338

Jérémy Taravel manque cruellement d'options pour son milieu de terrain avant d'affronter le Cercle de Bruges.

Les soucis ont commencé après le match à Malines, où Enric Llansana a été victime d'une légère blessure musculaire. Depuis, aucune trace du Néerlandais à l'entraînement. Anderlecht tente le tout pour le tout pour le remettre sur pied, mais sa présence est très incertaine dimanche.

Comme si ça ne suffisait pas, l'entraîneur Jérémy Taravel devra se passer de Nathan Saliba. Le milieu de terrain est suspendu après avoir reçu son dixième carton jaune de la saison et manquera les deux prochains matchs. Anderlecht risque de débuter la rencontre sans numéro six.

Rits ou quelqu'un d'autre ?

Taravel pourrait faire reculer Nathan De Cat d'un cran, mais il faut trouver quelqu'un pour l'accompagner. Mario Stroeykens serait un choix logique pour prendre sa place plus haut.

Mats Rits pourrait revenir dans la course. Longtemps écarté avec le noyau B, il a récemment réintégré le groupe. Une place de titulaire n'est pas exclue, d'autant plus que Yari Verschaeren est sur la touche.


Taravel peut aussi miser sur la jeunesse avec Tajaouart, ou repositionner Marco Kana au milieu, lui qui revient tout juste de blessure. Le coach devra composer avec un milieu de terrain remanié.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Enric Llansana

Plus de news

L'Iran se prépare pour le Mondial... et pose un gros problème à la FIFA

L'Iran se prépare pour le Mondial... et pose un gros problème à la FIFA

11:20
Gravement blessé à Anfield : Noa Lang donne de ses nouvelles

Gravement blessé à Anfield : Noa Lang donne de ses nouvelles

11:00
Courtisé par les plus grands, Konstantinos Karetsas réagit... et Genk fixe son prix

Courtisé par les plus grands, Konstantinos Karetsas réagit... et Genk fixe son prix

10:30
Le dernier représentant belge en Europe : Genk joue gros à Fribourg

Le dernier représentant belge en Europe : Genk joue gros à Fribourg

10:00
"Des drones et des explosions dans les airs" : le témoignage glaçant d'Anthony Moris sur la guerre

"Des drones et des explosions dans les airs" : le témoignage glaçant d'Anthony Moris sur la guerre

09:30
Un retour en Belgique ? Anthony Moris laisse planer le doute sur son avenir

Un retour en Belgique ? Anthony Moris laisse planer le doute sur son avenir

09:00
Le Bayern Munich prêt à défier le Real Madrid : Vincent Kompany donne le ton

Le Bayern Munich prêt à défier le Real Madrid : Vincent Kompany donne le ton

08:00
📷 Horreur à Anfield : Noa Lang évacué après une terrible blessure à la main

📷 Horreur à Anfield : Noa Lang évacué après une terrible blessure à la main

07:20
Le Bayern Munich provoque déjà le Real Madrid : les hostilités sont lancées

Le Bayern Munich provoque déjà le Real Madrid : les hostilités sont lancées

07:40
Italie, Angleterre, Allemagne ou... Belgique ? Nicolo Tresoldi va devoir faire un choix

Italie, Angleterre, Allemagne ou... Belgique ? Nicolo Tresoldi va devoir faire un choix

07:00
Liverpool cartonne face à Galatasaray, l'Atlético tremble mais passe : les affiches des quarts sont connues

Liverpool cartonne face à Galatasaray, l'Atlético tremble mais passe : les affiches des quarts sont connues

23:30
La même histoire qu'à Anderlecht ? La catastrophe pour Marc Coucke, floué de plusieurs millions d'euros

La même histoire qu'à Anderlecht ? La catastrophe pour Marc Coucke, floué de plusieurs millions d'euros

18:00
3
Trop facile pour Vincent Kompany : le Bayern surclasse l'Atalanta et rejoint le Real Madrid en quart

Trop facile pour Vincent Kompany : le Bayern surclasse l'Atalanta et rejoint le Real Madrid en quart

23:00
Fin du cauchemar pour Lois Openda ? Domenico Tedesco voudrait relancer l'attaquant belge

Fin du cauchemar pour Lois Openda ? Domenico Tedesco voudrait relancer l'attaquant belge

22:00
Le Real Madrid craint le pire pour Thibaut Courtois : les premiers examens inquiètent

Le Real Madrid craint le pire pour Thibaut Courtois : les premiers examens inquiètent

21:40
Des débuts encourageants : et si c'était lui, la belle surprise de la fin de saison du Standard ?

Des débuts encourageants : et si c'était lui, la belle surprise de la fin de saison du Standard ?

20:40
1
Festival au Camp Nou : le Barça humilie Newcastle et s'offre les quarts de Ligue des champions avec autorité

Festival au Camp Nou : le Barça humilie Newcastle et s'offre les quarts de Ligue des champions avec autorité

21:20
160 millions sur la table : le Real Madrid prêt à frapper fort et priver Vincent Kompany d'un cadre du Bayern

160 millions sur la table : le Real Madrid prêt à frapper fort et priver Vincent Kompany d'un cadre du Bayern

21:00
Jamais trop tard à 30 ans : un ancien d'Anderlecht change de nationalité pour disputer la Coupe du Monde !

Jamais trop tard à 30 ans : un ancien d'Anderlecht change de nationalité pour disputer la Coupe du Monde !

15:30
Un nouveau coup de massue pour le RWDM : l'ancien CEO passe à l'attaque en justice

Un nouveau coup de massue pour le RWDM : l'ancien CEO passe à l'attaque en justice

20:20
400 euros par semaine et privé de vestiaire : le coéquipier de Trossard entre dans l'histoire

400 euros par semaine et privé de vestiaire : le coéquipier de Trossard entre dans l'histoire

20:00
"Il n'a pas râlé une seule fois" : Frederik Vanderbiest, l'homme derrière l'exploit historique de Malines

"Il n'a pas râlé une seule fois" : Frederik Vanderbiest, l'homme derrière l'exploit historique de Malines

19:00
Faire mieux qu'Anderlecht ? Le Club de Bruges connaît son adversaire en demi-finale de Youth League

Faire mieux qu'Anderlecht ? Le Club de Bruges connaît son adversaire en demi-finale de Youth League

19:30
Titulaire indiscutable mais sur le départ ? Anderlecht pourrait bien laisser filer Ludwig Augustinsson

Titulaire indiscutable mais sur le départ ? Anderlecht pourrait bien laisser filer Ludwig Augustinsson

13:40
Un binational indécis : vers une grande surprise dans la prochaine sélection de Rudi Garcia chez les Diables ?

Un binational indécis : vers une grande surprise dans la prochaine sélection de Rudi Garcia chez les Diables ?

18:30
1
Une nouvelle chance pour Wout Faes chez les Diables Rouges ? "Rudi Garcia m'a donné l'explication"

Une nouvelle chance pour Wout Faes chez les Diables Rouges ? "Rudi Garcia m'a donné l'explication"

17:30
Plus de peur que de mal : le rêve d'une vie reste intact pour Hannes Delcroix

Plus de peur que de mal : le rêve d'une vie reste intact pour Hannes Delcroix

13:00
La D1B dans ses petits souliers : Seraing en appel devant la CBAS !

La D1B dans ses petits souliers : Seraing en appel devant la CBAS !

17:00
Alexis Flips très soutenu par un Anderlechtois : "Il était chez moi tous les jours"

Alexis Flips très soutenu par un Anderlechtois : "Il était chez moi tous les jours"

18/03
Une blessure plus grave que prévue ? L'histoire pourrait se répéter pour Thibaut Courtois

Une blessure plus grave que prévue ? L'histoire pourrait se répéter pour Thibaut Courtois

16:15
"J'ai cru à une fausse information" : sous le choc, Mbaye Leye ne mâche pas ses mots

"J'ai cru à une fausse information" : sous le choc, Mbaye Leye ne mâche pas ses mots

16:00
3
Un premier bilan, au Standard : Marc Wilmots est en passe d'honorer l'une de ses promesses, mais... Analyse

Un premier bilan, au Standard : Marc Wilmots est en passe d'honorer l'une de ses promesses, mais...

14:40
3
Ce n'est pas Zlatan : le joueur qui l'a le plus impressionné, Alexis Saelemaekers l'a croisé chez les Diables

Ce n'est pas Zlatan : le joueur qui l'a le plus impressionné, Alexis Saelemaekers l'a croisé chez les Diables

15:00
Le Standard déçu, un joueur de Pro League appelé pour la première fois : Brian Riemer surprend

Le Standard déçu, un joueur de Pro League appelé pour la première fois : Brian Riemer surprend

14:20
🎥 Douze ans plus tard, la rencontre : la surprise émouvante de Kevin De Bruyne lors de sa rééducation

🎥 Douze ans plus tard, la rencontre : la surprise émouvante de Kevin De Bruyne lors de sa rééducation

14:00
La RAAL a fait des dégâts : un nouveau coach prend la porte en Pro League

La RAAL a fait des dégâts : un nouveau coach prend la porte en Pro League

13:06

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 22/03 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 22/03 KV Malines KV Malines
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved