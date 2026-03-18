Le successeur d'Ivan Leko est-il connu ? "Je ne veux pas me projeter"

Jonas De Roeck a de l'expérience en tant que T1 en Jupiler Pro League mais entraîne actuellement le Club NXT. Bien sûr, il a l'objectif de diriger une équipe A assez rapidement.

Pour certains, lorsque Nicky Hayen a été licencié plus tôt cette saison, Jonas De Roeck faisait partie des candidats naturels à sa succession, étant l'entraîneur des U23 brugeois et ayant de l'expérience en tant que T1.

“Honnêtement, je n’y ai pas pensé une seconde. Même si c'est normal qu’aujourd’hui les clubs regardent d’abord en interne. Regardez Zulte Waregem, Anderlecht…”, explique De Roeck dans Het Nieuwsblad.

Jonas De Roeck n'est pas venu à Bruges pour ça

Cela permet souvent de continuer à appliquer une certaine manière de travailler. “Personnellement, je ne me suis pas occupé de ça. Je venais tout juste d’arriver et j’ai mis toute mon énergie dans mon poste actuel.”

Mais on imagine mal que De Roeck n’ait pas l’ambition de devenir l’entraîneur principal de l’équipe A. “Bien sûr, tout le monde veut devenir coach du Club Bruges. On verra bien ce que l’avenir nous réserve. L'ambition d'entraîner une équipe A est toujours là".



En tout cas, De Roeck est clair au sujet de son arrivée chez les Blauw & Zwart. “Je ne suis pas venu au Club NXT avec dans l’idée de devenir le T1 du Club par la suite. Ce serait la mauvaise intention. Pour mon développement en tant qu’entraîneur, c’est tout simplement intéressant d'être ici", affirme-t-il.