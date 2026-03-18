La bourde d'un ancien du RWDM a plombé Chelsea : son coach le défend fermement

Chelsea espérait réussir quelque chose de grand ce mardi face au PSG, mais a rapidement cessé d'y croire. Après quelques minutes, une grosse erreur de Mamadou Sarra a plombé les Blues.

Les supporters du RWDM se rappellent probablement de Mamadou Sarr (20 ans). Le jeune défenseur sénégalais avait été prêté 6 mois au Stade Machtens par l'Olympique Lyonnais et s'il n'avait disputé que 10 matchs, il avait montré ses qualités.

La suite de sa carrière l'a prouvé : Mamadou Sarr s'est imposé en Ligue 1 avec le Racing Strasbourg, avant d'être transféré à Chelsea, club partenaire des Alsaciens, contre 14 millions d'euros. Cette saison, il fait ses grands débuts avec les Blues.

Liam Rosenior défend Mamadou Sarr

Malheureusement pour lui, son tout premier match de Ligue des Champions s'est très mal passé. Titularisé par Liam Rosenior, qui l'a bien connu à Strasbourg, Sarr a commis une grossière erreur qui a permis à Kvaratshkhelia d'ouvrir le score dès la 4e minute de jeu.

Il faut dire que Mamadou Sarr, défenseur central de formation, a évolué au poste de latéral droit. Liam Rosenior s'est défendu de ce choix, et a défendu son joueur : "Mamadou a déjà joué à ce poste pour moi et a réalisé de superbes performances face au PSG", déclare-t-il dans des propos relayés par Foot Mercato.



"Je pensais que son expérience, sa perception des joueurs l’aideraient. Quand on est joueur et qu’on fait une erreur aussi tôt, ça peut rendre la soirée vraiment difficile", reconnaît le coach de Chelsea. "Mamadou a commis une erreur qui a donné confiance au PSG".