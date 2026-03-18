Le Standard déçu, un joueur de Pro League appelé pour la première fois : Brian Riemer surprend

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Photo: © photonews

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Quelques jours avant Rudi Garcia, Brian Riemer a annoncé sa liste avec le Danemark. On y retrouve notamment plusieurs connaissances de Pro League.

Là où Rudi Garcia annoncera vendredi sa sélection pour les matchs amicaux face au Mexique et aux Etats-Unis, Brian Riemer est encore un peu plus sous pression avec ce barrage face à la Macédoine du Nord, puis potentiellement face au vainqueur de Tchéquie - République d'Irlande pour enfin valider son billet pour la Coupe du Monde.

Plusieurs petits nouveaux font partie du groupe. Parmi eux, un joueur évoluant dans le championnat belge. Il s'agit d'Andreas Jungdal, le gardien de Westerlo.

Le Danemark n'a pas le droit à l'erreur

Le natif de...Singapour avait été appelé 16 fois chez les U21, encore jamais chez les 'grands', c'est désormais chose faite. En revanche, pas de première sélection pour Gustav Mortensen, qui fait pourtant forte impression depuis son arrivée au Standard et que les Rouches voyaient bien dans les petits papiers de Riemer.

C'est le jeune Viktor Bak (Midtjylland) qui reçoit sa première convocation à l'arrière gauche, dans l'ombre de Joakim Maehle, que le football belge avait bien connu à Genk. Et il n'est pas le seul ancien de Pro League repris.

Anders Dreyer est en effet lui aussi de la partie, l'ancien Anderlechtois respire la forme en MLS. En revanche, pas de trace de Kasper Schemeichel (qui s'est gravement blessé) ou Kasper Dolberg (pas titulaire à l'Ajax).

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