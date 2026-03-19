Italie, Angleterre, Allemagne ou... Belgique ? Nicolo Tresoldi va devoir faire un choix

Nicolo Tresoldi attire l'AC Milan, mais aussi des clubs en Allemagne et en Angleterre. L'attaquant de 21 ans de Bruges confirme tout son potentiel cette saison.

Le Club de Bruges avait recruté Nicolo Tresoldi l'été dernier pour 7,5 millions d'euros en provenance de Hanovre 96. Ce jeune Allemand de 21 ans, aux racines italiennes, a fait toutes ses classes chez les Roten avant d'y débuter avec l'équipe première.

Tresoldi s'est révélé depuis son arrivée au Jan Breydel. Sous les ordres d'Ivan Leko, l'attaquant est devenu un titulaire indiscutable. Logiquement, son nom commence à circuler pour un transfert.

Nicolo Tresoldi rêve de... l'AC Milan

L'AC Milan suit Tresoldi de très près. Tresoldi supporte le club italien depuis qu'il est petit et ne cache pas qu'il aimerait un jour jouer à San Siro.

L'Italie n'est pas la seule destination possible pour le prodige de Bruges. Le Borussia Dortmund et l'Eintracht Francfort auraient pris des renseignements. Même Arsenal en Angleterre garde un œil sur sa situation.

L'Italie, Angleterre, Allemagne ou... la Belgique ?



Sous contrat avec le Club de Bruges jusqu'en 2029, Tresoldi est estimé à 13 millions d'euros par Transfermarkt. Mais à ce prix-là, il ne devrait pas quitter le club belge.