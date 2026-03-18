Fin du cauchemar pour Lois Openda ? Domenico Tedesco voudrait relancer l'attaquant belge

Quel avenir pour Loïs Openda ? Décevant à la Juventus, l'attaquant belge pourrait rebondir, avec un ancien coach prêt à lui tendre la main.

La Juventus a recruté Loïs Openda en prêt en provenance du RB Leipzig. Coût de l'opération : 3,5 millions d'euros... plus 45 millions supplémentaires. Le contrat comprend en effet une obligation d'achat.

Mais la saison de l'attaquant belge à Turin est très décevante. L'attaquant de 26 ans n'a trouvé le chemin des filets qu'à deux reprises. Chaque but a coûté un peu moins de vingt millions d'euros.

Vingt millions d'euros… par but

Selon La Gazzetta dello Sport, Openda n'a plus d'avenir à la Juventus. Le club lui aurait fait comprendre qu'il devra trouver une solution, même si le Vieille Dame devra l'acheter à la fin de la saison.

Domenico Tedesco souhaiterait le faire venir à Fenerbahçe. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges pense qu'il peut retrouver son niveau dans un championnat moins défensif.



Mais comment le club turc financera-t-il cette opération ? La Juventus pourrait le prêter pour une saison, avec une obligation d'achat.