Un nouveau coup de massue pour le RWDM : l'ancien CEO passe à l'attaque en justice

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Un nouveau coup de massue pour le RWDM : l'ancien CEO passe à l'attaque en justice
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Le RWDM est au pied du mur : son ancien patron, Gauthier Ganaye, réclame son argent et menace de faire couler le club en justice.

Gauthier Ganaye veut ses indemnités de départ et il ne compte plus attendre. L'ancien CEO du club a cité le RWDM en faillite devant le tribunal de Bruxelles pour forcer la direction à payer selon le journal L'Echo.

Ça sent très mauvais

Le tribunal de Bruxelles a donné une limite au club, ils ont jusqu'au début du mois d'avril pour régler cette dette. Si l'argent n'est pas versé d'ici là, la situation pourrait devenir catastrophique.

Le club risque de couler et de devoir recommencer tout en bas, dans les petites divisions. L'actuel CEO, Maxime Vossen, cherche une solution pour éviter le pire. Il explique que son prédécesseur est ouvert à la discussion pour trouver un accord et éviter d'aller jusqu’à la faillite.

Sur le plan sportif, le RWDM est dans le ventre mou du classement. Avec 32 points et une 11e place, le club est trop loin des Play-Offs de montée, le RCF Liège étant 6e avec 44 points.


Les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir du club. Ce serait terrible pour le football bruxellois de perdre un club professionnel.

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