Une nouvelle chance pour Wout Faes chez les Diables Rouges ? "Rudi Garcia m'a donné l'explication"

Wout Faes revit à Monaco. Après une période difficile à Leicester, le Diable Rouge se sent à nouveau bien dans sa peau, sur comme en dehors du terrain. "L'important, c'est que je joue chaque semaine et que je relance ma carrière".

Alors qu'il avait disparu de la circulation en Championship, Wout Faes est à la fête à Monaco. Il vient d'enchaîner cinq titularisations de rang en Ligue 1...pour cinq victoires de l'ASM. Des victoires qui lui reviennent également : contre Brest, il a tout simplement été l'un des meilleurs sur le terrain.

Le défenseur belge insiste pourtant sur le fait qu'un retour en équipe nationale n'est pas une obsession. "Pour moi, l'équipe nationale reste un bonus", confie-t-il sobrement à Sudinfo. " Mais en rejouant au plus haut niveau, cette question peut revenir d'elle-même".

La Ligue 1, the place to be pour convaincre Garcia ?

Depuis juin 2025, Faes n'a plus été appelé par Rudi Garcia. La raison était claire. "Il m'a dit qu'il ne me sélectionnerait plus parce que je jouais en Championship. C'est la seule fois que je lui ai parlé".

Malgré tout, le rêve de disputer un nouveau tournoi avec les Diables Rouges reste bien présent. " Jouer une Coupe du monde serait incroyable", glisse-t-il. "Mais je ne veux pas trop me focaliser là-dessus. Je dois simplement continuer à performer avec Monaco, c'est la seule chose que je peux contrôler".



Ces dernières années, Faes n'a pas été épargné par les critiques. "Certaines d'entre elles étaient justifiées, d'autres non. Mais ceux qui connaissent vraiment le football savent ce que je peux apporter". Le défenseur ne s'est pas laissé abattre : "Je suis pro depuis dix ans, je sais ce que je vaux et ce que je dois améliorer".