Des débuts encourageants : et si c'était lui, la belle surprise de la fin de saison du Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Des débuts encourageants : et si c'était lui, la belle surprise de la fin de saison du Standard ?
Photo: © photonews
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Avec 100 minutes réparties sur quatre montées au jeu, Bernard Nguene n'a pas encore vraiment eu l'occasion de faire ses preuves au Standard. Le Camerounais a pourtant déjà montré de bonnes choses et pourrait jouer un rôle plus important durant les Europe Play-Offs.

Initialement, Bernard Nguene devenait le premier joueur de l'ère Marc Wilmots prêté au Standard. En janvier, il passait sa visite médicale aux côtés de Teddy Teuma avant d'être loué avec une option d'achat fixée à 2 millions d'euros par l'OGC Nice.

Un profil auquel croyait beaucoup la direction du Standard, voyant en ce jeune joueur de tout juste 19 ans quelqu’un capable d'évoluer aux trois positions offensives et d'apporter immédiatement de la concurrence, notamment sur le côté droit.

Il avait disparu après ses premières minutes contre Gand

Début février, c'est donc avec satisfaction que le club liégeois annonçait avoir finalement trouvé un accord avec le club niçois pour le transfert définitif de Bernard Nguene, qui a signé en bord de Meuse jusqu'en juin 2028.

Monté au jeu pour la première fois à la mi-temps lors de la gifle reçue contre La Gantoise à Sclessin (0-4), le Camerounais n'avait pas vraiment eu l'occasion de faire ses preuves, avant de rester sur le banc trois fois d'affilée et de ne même pas être dans le groupe de Vincent Euvrard pour le déplacement au Racing Genk.

Entré au jeu pour les 22 dernières minutes contre La Louvière, puis en toute fin de match à Zulte, Nguene a dû se contenter d’un faible temps de jeu pour montrer ses qualités, ce qu'il a notamment su faire contre les Loups, avec de la percussion et des occasions directement créées, et surtout à l'Antwerp, où sa montée au jeu a ajouté davantage de poids sur la défense anversoise.

Bernard Nguene pourrait jouer un rôle plus important en Europe Play-Offs

Il fait d'ailleurs partie des joueurs à l'origine du penalty obtenu par Henry Lawrence, lui qui avait alerté Brandon Nozawa d'une frappe du gauche, quelques instants après avoir tenté une première fois sa chance. Quand il monte au jeu, Bernard Nguene ose, propose, prend la profondeur et pèse directement sur une défense déjà fatiguée.

Désormais assuré de disputer les Europe Play-Offs, le Standard jouera le coup à fond, ce qui ne devrait pas empêcher Vincent Euvrard de donner un peu plus de temps de jeu à un jeune joueur comme Nguene, qui en a besoin pour se développer et montrer le bien qu'il peut apporter à l'équipe.

Pour l'instant cantonné à un rôle de remplaçant qui doit forcer la décision en fin de match, le joueur de 19 ans n'est peut-être plus si loin d'une première titularisation, pour autant que le Standard joue plutôt dans un système avec deux joueurs de côtés et une pointe que dans un 5-3-2 comme le week-end dernier, où un profil comme Said sera privilégié pour accompagner le véritable attaquant (Ayensa, pour le moment). Il pourrait être l'une des belles surprises de la fin de saison des Rouches.

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