Jamais trop tard à 30 ans : un ancien d'Anderlecht change de nationalité pour disputer la Coupe du Monde !

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Photo: Photonews
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Derrick Luckassen s'est mis en évidence sur la scène européenne cette saison. Il pourrait même se montrer à la Coupe du Monde cet été.

Vous souvenez-vous de Derrick Luckassen ? En 2019, Anderlecht se l'était fait prêter pour un an et demi par le PSV. Le défenseur central ne s'était pas toujours montré des plus rassurants, mais a tout de même joué 29 matchs avec le Sporting, formant notamment la charnière centrale avec Vincent Kompany.

Il y a deux ans, Luckassen a rejoint Pafos. Plus que découvrir le championnat chypriote, cela lui a permis de goûter à la Ligue des Champions. Titulaire aux côtés de David Luiz, il n'a pas manqué la moindre minute et a même marqué le but de la victoire contre Villarreal.

L'appel de la fédération ghanéenne

Une saison de tous les possibles qui pourrait l'emmener jusqu'à la Coupe du Monde. Le joueur, désormais âgé de 30 ans, a en effet changé de nationalité sportive pour représenter le Ghana. 

Né à Amsterdam, formé à l'AZ, appelé par les Pays-Bas jusqu'en U21, Luckassen a été sélectionné pour la première fois avec les Black Stars. 


En faisant honneur au pays de ses racines, Derrick Luckassen pourrait ainsi encore un peu plus se montrer sur la scène internationale. Le Ghana a été versé dans le groupe L, en compagnie de l'Angleterre, de la Croatie et du Panama.

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