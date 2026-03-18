Trop facile pour Vincent Kompany : le Bayern surclasse l'Atalanta et rejoint le Real Madrid en quart

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Trop facile pour Vincent Kompany : le Bayern surclasse l'Atalanta et rejoint le Real Madrid en quart

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Sans forcer, le Bayern Munich de Vincent Kompany a battu l'Atalanta Bergame 4-1. Les Bavarois ont inscrit dix buts sur les deux rencontres.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany n'a laissé aucune chance à l'Atalanta Bergame ce mercredi soir. Après avoir humilié les Italiens 1-6 à l'aller, les Bavarois ont remis ça avec une victoire 4-1. Au total, le score cumulé est de 10-2.

Harry Kane a ouvert le score sur penalty à la 25e minute. L'attaquant anglais a ensuite inscrit un deuxième but après la pause. L'Atalanta était dépassée et n’arrivait plus à repousser les offensives allemandes.

Le jeune Karl a inscrit le troisième but peu après l'heure de jeu. Luis Diaz a terminé le travail avec un joli lob en contre-attaque. Côté italien, Charles De Ketelaere était titulaire. Le Belge a été remplacé à la 57e minute, sans pouvoir peser dans la rencontre.

Touchée dans son orgueil, l'Atalanta a réduit le score à la 85e minute, sur une tête de Samardzic que Jonas Urbig n'a pas pu repousser.

Un clasico européen en quart


Le Bayern retrouvera le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions. C’est le classique européen, deux clubs qui ne se sont plus affrontés en Europe depuis 2024. Les Madrilènes s'étaient imposés 4-3 sur l'ensemble des deux matchs.

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