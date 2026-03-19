Le Bayern Munich provoque déjà le Real Madrid : les hostilités sont lancées

Après avoir écrasé l'Atalanta, le Bayern Munich défiera le Real Madrid en quarts. Et les Bavarois ont lancé les hostilités.

Le Bayern Munich a sans surprise validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir. Largement en tête après le 1-6 de l'aller en Italie, les Bavarois ont confirmé à domicile avec une victoire 4-1. Au total, cela fait 10-2.

Le Bayern avait rapidement imposé son rythme, avec une attaque efficace et un collectif en place. En face, l'Atalanta n'a pas réussi à inverser la tendance, malgré le retour de Charles De Ketelaere.

Le Bayern chauffe déjà le Real Madrid

Mais la soirée ne s'est pas arrêtée au coup de sifflet final. Après la qualification, les Bavarois ont rejoint leurs supporters pour célébrer et ont repris les chants dans les tribunes.

Et certains chants n'étaient pas anodins. Les joueurs bavarois ont repris avec les fans un chant visant directement le Real Madrid : "Real, Real, on te chie dessus Real Madrid". Un message provocateur lancé à leur futur adversaire.

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C'est un choc qui attend les deux géants européens en avril. Le Bayern retrouvera le Real Madrid pour ce qui est souvent appelé le Clasico européen. La dernière confrontation, en 2024, avait tourné à l'avantage des Madrilènes, sacrés ensuite champions d'Europe.