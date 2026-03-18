"J'ai cru à une fausse information" : sous le choc, Mbaye Leye ne mâche pas ses mots

Mbaye Leye est sous le choc après la décision d'enlever au Sénégal sa victoire à la CAN. L'adjoint de Rik De Mil à La Gantoise ne mâche pas ses mots.

Lui-même international sénégalais à trois reprises, Mbaye Leye avait accueilli avec une émotion certaine la victoire des Lions de la Teranga à la CAN. C'est avec tout autant de stupéfaction qu'il a pris connaissance de la décision de la confédération africaine de football de déclarer le Maroc vainqueur.

L'entraîneur adjoint été sur le plateau de RTL à l'occasion de la Ligue des Champions lorsque l'impensable s'est produit : "Au début, j'ai cru à une fausse information. Mais ensuite, j'ai appris que c'était la CAF elle-même qui la communiquait. C'est d'une grande stupidité", réagit-il pour Het Nieuwsblad.

Les dés pipés dès le début ?

Leye, comme tout le peuple sénégalais, tombe de haut : "Écoutez… Même si le Maroc a superbement organisé le tournoi et a réalisé une excellente Coupe d’Afrique des Nations, il était clair dès le départ que la CAF voulait leur offrir le trophée".

"Le football africain regorge de talent. Le problème, c’est que la direction n’est pas à la hauteur. C’est regrettable. Patrice Motsepe, le président de la CAF, n’a jamais été impliqué dans le football. De plus, la direction est entièrement soumise aux ordres de Gianni Infantino. C’est lui qui décide du sort du football africain", poursuit-il.



Au pays, l'émoi est général : "Tout le monde est surpris. Personne ne comprend comment une telle décision peut être prise soudainement deux mois plus tard. Les joueurs ont déjà été honorés et même félicités par cette même organisation qui revient maintenant sur sa décision. De plus, la procédure risque de s'éterniser, le Sénégal ayant fait appel. Je ne m'attends pas à une décision définitive dans l'immédiat".