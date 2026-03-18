La D1B dans ses petits souliers : Seraing en appel devant la CBAS !

Le 21 février dernier, la rencontre entre Seraing et Courtrai n'avait pas pu avoir lieu à cause d'un début d'incendie. Les Métallos contestent le score de forfait décidé en leur défaveur.

La rencontre avait dans un premier temps été postposée de quelques minutes. Mais toutes les conditions de sécurité n'ayant pas été réunies, le match n'avait pas eu lieu.

Il y a une semaine, le Conseil Disciplinaire de la Fédération belge de football avait confirmé le score de forfait sanctionnant la défaite de Seraing sur tapis vert, et donc les trois points accordés à Courtrai.

Un verdict qui n'est pas sans conséquence : il permet à Courtrai de prendre encore un peu plus ses distances avec le Beerschot à la deuxième place, mais menace aussi Seraing. Les Métallos n'ont que trois points d'avance sur la 14e place des Francs Borains, qui pourrait être synonyme de descente en D1 ACFF étant donné que les équipes U23 ne peuvent pas être reléguées.

Seraing n'en reste pas là

Le club est donc passé à l'action et a annoncé ce mercredi dans un communiqué officiel introduire un appel auprès de la CBAS pour contester le score de forfait prononcé par le Conseil Disciplinaire.



Le club explique qu'il communiquera davantage en temps voulu. Ce qui est sûr, c'est que cet incident est bien mal tombé vu les menaces très concrètes de recours en justice qui planent sur la réforme et la fin de saison de D1B.