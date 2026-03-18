La même histoire qu'à Anderlecht ? La catastrophe pour Marc Coucke, floué de plusieurs millions d'euros

Le constructeur italien de yachts de luxe The Italian Sea Group est en grande difficulté après la découverte d'une fraude financière de grande ampleur. L'entreprise, dont l'homme d'affaires Marc Coucke est le deuxième plus important actionnaire, tente de se maintenir à flot tant bien que mal.

L'ancienne direction de l'entreprise aurait artificiellement maquillé la comptabilité pour dissimuler d'énormes dépassements de budget. Le CEO actuel et actionnaire majoritaire, Giovanni Costantino (62 ans), a entre-temps déposé plainte contre ses prédécesseurs pour fraude présumée.

Les conséquences sont lourdes : l'entreprise se retrouve soudain avec une dette de 133 millions d'euros. En février, Costantino a même dû injecter 25 millions d'euros de ses propres fonds pour payer les salaires et éviter un arrêt de la production. L'entreprise a ensuite sollicité une protection judiciaire auprès du tribunal de Florence, qui a désigné un expert indépendant.

De 26 millions à 6 millions d'euros de valeur

À la Bourse de Milan, la sanction a été sévère. L'action a perdu en une seule journée plus de 40 % de sa valeur. Pour Coucke, qui a investi 26 millions d'euros en 2021 via sa holding Alychlo, cela se traduit par une lourde moins-value latente, écrit Sudinfo.

Sa participation dans l'entreprise ne vaut plus aujourd'hui qu'environ 6 millions d'euros. Le styliste Giorgio Armani, qui détient environ 5 % des actions, voit lui aussi la valeur de son investissement fortement reculer. Malgré l'image glamour de la marque, notamment grâce à des collaborations avec des noms connus, la réalité financière est dure.



L'avenir de The Italian Sea Group dépend désormais des procédures juridiques et financières en cours. Reste à savoir si l'entreprise pourra restructurer sa dette et retrouver de la stabilité. Pour Coucke et les autres actionnaires s'ouvre une période d'attente, dans l'espoir que le navire ne coule pas définitivement.