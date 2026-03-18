Il n'ira pas à la Coupe du Monde, mais Dick Advocaat n'en a pas encore fini et relève un nouveau défi

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Photo: © photonews
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Après avoir qualifié Curaçao pour sa première Coupe du Monde, Dick Advocaat a dû quitter son poste de sélectionneur pour raisons privées. Il ne peut en effet pas quitter sa famille, aux Pays-Bas.

On pensait qu'il en avait désormais terminé avec le football, à 78 ans et après avoir réussi l'un de ses plus grands exploits : qualifier Curaçao pour la Coupe du Monde 2026. Dick Advocaat avait déjà manqué les derniers matchs qualificatifs de la petite nation caribbéenne, en raison de la grave maladie de sa fille.

Advocaat a ensuite donné sa démission, ne pouvant pas quitter les Pays-Bas l'été prochain pour ces mêmes raisons familiales. Mais le vétéran du football néerlandais n'en a visiblement pas terminé, alors qu'il a déjà à plusieurs reprises annoncé prendre sa retraite.

Dick Advocaat conseiller spécial de Robin Van Persie 

L'ex-sélectionneur de la Belgique a en effet été intronisé conseiller spécial de Robin Van Persie à Feyenoord, un club qu'il connaît bien pour en avoir été l'entraîneur de 2019 à 2021.

Advocaat conseillera donc l'entraîneur du club de Rotterdam, la légende du football néerlandais Robin Van Persie, en difficulté et contesté ces dernières semaines, jusqu'au terme de la saison en cours. Les deux hommes se sont bien connus quand Advocaat était sélectionneur des Pays-Bas.


Sauf nouvelle volte-face de "Tricky Dick", ce défi devrait être le dernier de sa longue et riche carrière, qui l'a notamment vu entraîner la Belgique pour quelques matchs en 2009-2010 avant de rejoindre la Russie. 

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